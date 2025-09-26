तेज प्रताप यादव की नई पार्टी का ऐलान, नाम रखा- 'जनशक्ति जनता दल', बोले- संपूर्ण बदलाव करेंगे

आरजेडी से बाहर किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने राजनीतिक वापसी की है और अपनी नई पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' का ऐलान कर दिया है. सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में उन्होंने पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न भी सार्वजनिक किया है.

पार्टी का चुनाव चिह्न ब्लैक बोर्ड रखा गया है. पोस्टर में तेज प्रताप की तस्वीर के साथ लिखा गया है- सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव. इसके अलावा पोस्टर में आगे लिखा गया है कि जन-जन की शक्ति, जन-जन का राज, बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप.

तेज प्रताप ने पार्टी से जुड़ने के लिए संपर्क का मोबाइल नंबर भी शेयर किया है. उन्होंने लिखा है कि उनकी पार्टी बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है. उनका मकसद है बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का निर्माण करना और इसके लिए वे लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं.

तेज प्रताप यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं. उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की. वे महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे. हाल ही में एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. इस पोस्ट में उन्होंने अपने रिश्ते का खुलासा किया था. बाद में उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने का दावा किया और पोस्ट डिलीट कर दिया था.

तेज प्रताप यादव की राजनीतिक यात्रा में कई उतार-चढ़ाव आए हैं. वे कई बार अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के साथ मतभेदों की चर्चाओं से सुर्खियों में रहे.

