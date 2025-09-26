scorecardresearch
 

Feedback

केएल राहुल की यादगार पारी... इंडिया-ए ने रचा इतिहास, कंगारुओं के खिलाफ चेज किए 412 रन 

केएल राहुल और साई सुदर्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 अक्टूबर से होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं. दोनों खिलाड़़ियों ने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ शतकीय पारियां खेली.

Advertisement
X
ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ केएल राहुल ने खेली मैच जिताऊ पारी. (Photo: Tanuj/ Ekana Cricket Stadium)
ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ केएल राहुल ने खेली मैच जिताऊ पारी. (Photo: Tanuj/ Ekana Cricket Stadium)

भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच दो मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 से 26 सितंबर तक लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारत-ए टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी. भारत-ए टीम को जीत के लिए 412 रनों का मुश्किल टारगेट मिला था, जिसे उसने 91.3 ओवरों में हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही भारत-ए ने सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया. सीरीज का पहला मुकाबला इसी मैदान पर खेला गया था, जो ड्रॉ पर छूटा.

रेड बॉल क्रिकेट में 400 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो. लेकिन ध्रुव जुरेल की अगुवाई वाली इंडिया-ए टीम ने आराम से इस बड़े टारगेट को अचीव कर लिया. देखा जाए तो भारतीय जमीन पर पिछले 43 सालों में चौथी पारी में ये सबसे बड़ा सफल रनचेज रहा. साथ ही किसी ए टीम का रेड बॉल क्रिकेट में ये सबसे बड़ा सफल रनचेज भी है.

ए' टीम के लिए सबसे सफल रनचेज (रेड बॉल क्रिकेट)
412 भारत-ए vs ऑस्ट्रेलिया-ए, लखनऊ, 2025 
367 ऑस्ट्रेलिया-ए vs श्रीलंका-ए, हम्बनटोटा, 2022 
365 वेस्टइंडीज-ए vs इंग्लैंड-ए, सेंट जोन्स, 2006 
365 न्यूजीलैंड-ए vs ऑस्ट्रेलिया-ए, लिंकन, 2023 
340 भारत-ए vs नॉटिंघमशायर, ट्रेंट ब्रिज, 2003

सम्बंधित ख़बरें

Sanju Samson
एशिया कप में कौन होगा टीम इंडिया का विकेटकीपर? संजू समेत ये 7 धुरंधर रेस में 
Ganguly On Ishwaran
Sourav Ganguly ने Abhimanyu Easwaran को किया सपोर्ट! 
Rohit Sharma
वनडे कैप्टन Rohit Sharma ने जिम में बहाया पसीना! 
sachin Tendulkar reddit post on Team India and siraj
'सिराज को वो क्रेड‍िट नहीं मिला...', क्रिकेट के भगवान ने क्यों कहा ऐसा? 
Team India after winning Oval test
ग‍िल-स‍िराज ही नहीं... इन 5 इंड‍ियंस का चक्रव्यूह भी नहीं तोड़ पाया इंग्लैंड, बने गेमचेंजर  

अफसोस की बात यह रही कि भारतीय फैन्स इस ऐतिहासिक मुकाबले को लाइव नहीं देख पाए. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की ओर से इस मैच के लिए लाइव प्रसारण की व्यवस्था नहीं की गई थी. लेकिन इस मुकाबले के चौथे एवं आखिरी दिन जो हुआ, वह जादुई था. इंडिया-ए की जीत के हीरो विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल रहे. राहुल ने 210 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 176 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 4 छक्के शामिल रहे.

Advertisement

वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के मद्देनजर केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को इस दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के लिए इंडिया-ए में शामिल किया गया था. पहले पारी में केएल राहुल सिर्फ 11 रन बना सके, लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्होंने यादगार शतक जड़कर इंडिया-ए को जीत दिलाई. इंडिया-ए के लिए रनचेज में साई सुदर्शन (100 रन) भी शतक जड़ने में कामयाब रहे. वहीं कप्तान ध्रुव जुरेल ने 56 रनों की पारी खेली.

मैच का संक्षिप्त स्कोरकार्ड
ऑस्ट्रेलिया-ए: पहली पारी-420, दूसरी पारी-185
टारगेट: 412
इंडिया-ए: पहली पारी-194, दूसरी पारी-413/5

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement