केएल राहुल की यादगार पारी... इंडिया-ए ने रचा इतिहास, कंगारुओं के खिलाफ चेज किए 412 रन 

भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच दो मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 से 26 सितंबर तक लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारत-ए टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी. भारत-ए टीम को जीत के लिए 412 रनों का मुश्किल टारगेट मिला था, जिसे उसने 91.3 ओवरों में हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही भारत-ए ने सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया. सीरीज का पहला मुकाबला इसी मैदान पर खेला गया था, जो ड्रॉ पर छूटा.

रेड बॉल क्रिकेट में 400 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो. लेकिन ध्रुव जुरेल की अगुवाई वाली इंडिया-ए टीम ने आराम से इस बड़े टारगेट को अचीव कर लिया. देखा जाए तो भारतीय जमीन पर पिछले 43 सालों में चौथी पारी में ये सबसे बड़ा सफल रनचेज रहा. साथ ही किसी ए टीम का रेड बॉल क्रिकेट में ये सबसे बड़ा सफल रनचेज भी है.

ए' टीम के लिए सबसे सफल रनचेज (रेड बॉल क्रिकेट)

412 भारत-ए vs ऑस्ट्रेलिया-ए, लखनऊ, 2025

367 ऑस्ट्रेलिया-ए vs श्रीलंका-ए, हम्बनटोटा, 2022

365 वेस्टइंडीज-ए vs इंग्लैंड-ए, सेंट जोन्स, 2006

365 न्यूजीलैंड-ए vs ऑस्ट्रेलिया-ए, लिंकन, 2023

340 भारत-ए vs नॉटिंघमशायर, ट्रेंट ब्रिज, 2003

अफसोस की बात यह रही कि भारतीय फैन्स इस ऐतिहासिक मुकाबले को लाइव नहीं देख पाए. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की ओर से इस मैच के लिए लाइव प्रसारण की व्यवस्था नहीं की गई थी. लेकिन इस मुकाबले के चौथे एवं आखिरी दिन जो हुआ, वह जादुई था. इंडिया-ए की जीत के हीरो विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल रहे. राहुल ने 210 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 176 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 4 छक्के शामिल रहे.

वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के मद्देनजर केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को इस दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के लिए इंडिया-ए में शामिल किया गया था. पहले पारी में केएल राहुल सिर्फ 11 रन बना सके, लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्होंने यादगार शतक जड़कर इंडिया-ए को जीत दिलाई. इंडिया-ए के लिए रनचेज में साई सुदर्शन (100 रन) भी शतक जड़ने में कामयाब रहे. वहीं कप्तान ध्रुव जुरेल ने 56 रनों की पारी खेली.

मैच का संक्षिप्त स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया-ए: पहली पारी-420, दूसरी पारी-185

टारगेट: 412

इंडिया-ए: पहली पारी-194, दूसरी पारी-413/5

