Stock Market Crash: टैरिफ ही नहीं ये भी कारण... आज शेयर बाजार में तबाही, 7 लाख करोड़ साफ!

फार्मा पर 100 फीसदी टैरिफ का असर आज भारतीय शेयर बाजार में गहरा रहा. सेंसेक्‍स, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भारी तबाही देखने को मिली. सेंसेक्‍स 733.22 अंक गिरकर 80,426.46 पर क्‍लोज हुआ, जबकि Nifty 236.15 अंक गिरकर 24,654.70 पर बंद हुआ. बैंक निफ्टी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो 586.85 पॉइंट टूटकर 54,389.35 पर क्‍लोज हुआ.

टैरिफ और वीजा के कारण फार्मा, आईटी शेयरों में भारी दबाव दिखाई दिया. बैंकिंग शेयरों में भी तेज बिकवाली आई. बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 4 शेयरों को छोड़कर बाकी 26 शेयर लाल निशान पर बंद हुए. महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर सबसे ज्‍यादा 3.70 फीसदी टूटकर बंद हुए. इसके बाद बजाज फाइनेंस, सनफार्मा और जोमैटो के शेयरों में 3 फीसदी की गिरावट आई है.

निवेशकों को तगड़ा नुकसान

कल बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 457.35 लाख करोड़ रुपये था, जो आज की भारी गिरावट के बाद 450.55 लाख करोड़ रुपये पर बंद हुआ. इसका मतलब है कि निवेशको को वैल्‍यूवेशन में करीब 7 लाख करोड़ कम हो गया.

शेयर बाजार में आज गिरावट की क्‍या रहीं वजह?

फॉर्मा सेक्टर पर टैरिफ: डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं के आयात पर 100% शुल्क लगाने का ऐलान किया है, जो 1 अक्‍टूबर से लागू होंगे. साथ ही किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटीज पर 50%, गद्देदार फर्नीचर पर 30%, भारी ट्रकों पर 25% शुल्क लागू करने का प्‍लान बनाया है. इस ऐलान के बाद निफ्टी फार्मा 2.55 फीसदी गिर गया.

आईटी शेयर भी टूटे: H-1B वीजा फीस में बढ़ोतरी होने से भारतीय आईटी सेक्टर में भी भारी गिरावट आई. अब एक्सेंचर (Accenture) के कमजोर तिमाही नतीजों से मूड और बिगाड़ दिया. निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.3% तक की गिरावट आई.

विदेशी निवेशकों की बिकवाली: 25 सितंबर को विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 4,995 करोड़ रुपये निकाल डाले. इस महीने अब तक कुल 24,454 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं.

फार्मा शेयरों में भारी दबाव

टैरिफ के कारण फार्मा के ज्‍यादातर शेयर गिरे. इंट्राडे में सनफार्मा 3.8%, ग्‍लैंड फार्मा 3.7 फीसदी, Natco के शेयरों में 3.5 फीसदी और डिविज लैब के शेयरों में 3% की गिरावट आई. Biocon के शेयरों में 2.5% की गिरावट देखने को मिली है. इसके अलावा, IPCA लैब और Zydus life के शेयरों में 2 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट रही.

