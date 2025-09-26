scorecardresearch
 

Feedback

बिहार चुनाव के लिए BSP की पहली लिस्ट जारी, भभुआ समेत इन 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

बसपा की इस रणनीति से साफ है कि पार्टी बिहार में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए मजबूत और प्रभावशाली उम्मीदवारों पर दांव लगा रही है. इन उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय प्रभाव, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय लोकप्रियता को ध्यान में रखा गया है.

Advertisement
X
बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती. (File Photo: PTI)
बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती. (File Photo: PTI)

बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कई प्रमुख सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है. इस सूची में पार्टी ने भभुआ, मोहनियां, रामगढ़ और करगहर जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है.

भभुआ सीट से बहुजन समाज पार्टी ने विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल को मैदान में उतारा है. वहीं, मोहनियां (सुरक्षित) सीट से भोजपुरी सिंगर ओम प्रकाश दीवाना को उम्मीदवार बनाया गया है, जो अपने गायन के साथ-साथ अब राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं. रामगढ़ सीट पर पार्टी ने सतीश यादव उर्फ पिन्टू यादव को टिकट दिया है, जो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व विधायक अंबिका यादव के बेटे हैं. 

यह भी पढ़ें: उत्साह या मजबूरी... बिहार की 'यात्रा पॉलिटिक्स' में BSP के आकाश आनंद की एंट्री के पीछे क्या वजह?

सम्बंधित ख़बरें

बिहार चुनाव में महिला वोटर पर आर-पार, बीजेपी और कांग्रेस के अपने-अपने दांव 
बिहार में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को किया संबोधित
'अपनी शक्ति पहचानिए...', बिहार की महिलाओं को प्रियंका गांधी का मैसेज, बताया 'असली सम्मान' का मतलब 
Monthly promise of ₹2500 for women, ₹25 lakh health insurance.
'पलायन के कारण आप यहां अकेली...', पटना में महिलाओं से बोलीं प्रियंका गांधी  
Tej Pratap Yadav
Tej Pratap Yadav ने किया नई पार्टी का ऐलान 
बृज किशोर और निरंजन को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने का था संकट
चुनाव से पहले पाला बदल: बीजेपी के दो पूर्व विधायकों ने थामा RJD का दामन 

बसपा के इस फैसले से रामगढ़ में चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है. इसके अलावा, करगहर सीट के लिए बसपा ने पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी. पार्टी ने पूर्व मंत्री रामधनी सिंह के बेटे उदय प्रताप सिंह को इस सीट से प्रत्याशी बनाया है. उदय प्रताप सिंह के नाम की घोषणा ने करगहर में बसपा की स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश को दर्शाया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'मैं और नीतीश आपके दो भाई हैं...', बिहार में महिला रोजगार योजना लॉन्च कर बोले PM मोदी

बसपा की इस रणनीति से साफ है कि पार्टी बिहार में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए मजबूत और प्रभावशाली उम्मीदवारों पर दांव लगा रही है. इन उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय प्रभाव, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय लोकप्रियता को ध्यान में रखा गया है. आने वाले दिनों में बसपा की ओर से और उम्मीदवारों की घोषणा की उम्मीद है, जो बिहार के चुनावी समीकरण को और रोचक बना सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement