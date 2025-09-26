बिहार चुनाव के लिए BSP की पहली लिस्ट जारी, भभुआ समेत इन 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कई प्रमुख सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है. इस सूची में पार्टी ने भभुआ, मोहनियां, रामगढ़ और करगहर जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है.
भभुआ सीट से बहुजन समाज पार्टी ने विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल को मैदान में उतारा है. वहीं, मोहनियां (सुरक्षित) सीट से भोजपुरी सिंगर ओम प्रकाश दीवाना को उम्मीदवार बनाया गया है, जो अपने गायन के साथ-साथ अब राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं. रामगढ़ सीट पर पार्टी ने सतीश यादव उर्फ पिन्टू यादव को टिकट दिया है, जो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व विधायक अंबिका यादव के बेटे हैं.
यह भी पढ़ें: उत्साह या मजबूरी... बिहार की 'यात्रा पॉलिटिक्स' में BSP के आकाश आनंद की एंट्री के पीछे क्या वजह?
बसपा के इस फैसले से रामगढ़ में चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है. इसके अलावा, करगहर सीट के लिए बसपा ने पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी. पार्टी ने पूर्व मंत्री रामधनी सिंह के बेटे उदय प्रताप सिंह को इस सीट से प्रत्याशी बनाया है. उदय प्रताप सिंह के नाम की घोषणा ने करगहर में बसपा की स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश को दर्शाया है.
यह भी पढ़ें: 'मैं और नीतीश आपके दो भाई हैं...', बिहार में महिला रोजगार योजना लॉन्च कर बोले PM मोदी
बसपा की इस रणनीति से साफ है कि पार्टी बिहार में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए मजबूत और प्रभावशाली उम्मीदवारों पर दांव लगा रही है. इन उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय प्रभाव, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय लोकप्रियता को ध्यान में रखा गया है. आने वाले दिनों में बसपा की ओर से और उम्मीदवारों की घोषणा की उम्मीद है, जो बिहार के चुनावी समीकरण को और रोचक बना सकती है.