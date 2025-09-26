रूस के डिप्टी-पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

रूस के उप-प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. यह मुलाकात गुरुवार को हुई. पात्रुशेव भारत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिसंबर में होने वाली यात्रा की तैयारियों के लिए आए हैं. दोनों नेताओं ने कृषि, उर्वरक, खाद्य प्रसंस्करण और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को अपनी शुभकामनाएं भेजीं और भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में उनका स्वागत करने की बात कही.
पात्रुशेव की भारत यात्रा का मकसद दिसंबर में होने वाले 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारी करना है.
यह मीटिंग दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए अहम मानी जा रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को अपनी शुभकामनाएं भेजीं और उनकी भारत यात्रा का बेसब्री से इंतजार करने की बात कही.
Happy to meet Russia's Deputy Prime Minister Dmitry Patrushev at the World Food India 2025. We discussed ways to strengthen our win-win cooperation in agriculture, fertilizers and food processing. pic.twitter.com/SWzYAUaYdw— Narendra Modi (@narendramodi) September 25, 2025
सहयोग के प्रमुख क्षेत्र...
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, मोदी और पात्रुशेव ने कई सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. इसमें कृषि, उर्वरक और खाद्य प्रसंस्करण जैसे सेक्टर शामिल हैं. यह बातचीत दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक कदम है.
द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती
दोनों देशों के बीच हाई-लेवल दौरे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करते हैं. पात्रुशेव की यात्रा से न केवल पुतिन की आगामी यात्रा की राह आसान होगी, बल्कि यह दोनों देशों के बीच विभिन्न सेक्टर्स में सहयोग के नए रास्ते भी खोलेगी.