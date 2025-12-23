Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 23 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 23 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया. वहीं, नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने भारतीयों के लिए ऑनलाइन वीजा आवेदन सिस्टम शुरू किया. इनके अलावा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड मामले में कहा कि साफ हवा में सांस लेना लोगों का मौलिक अधिकार है. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

India New Zealand FTA: अमेरिका ने रोका! लेकिन भारत ने कहा- यही है मौका, और लगा दिया चौका!



भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए फाइनल कर दिया है. भारत और न्यूजीलैंड ने 22 दिसंबर 2025 को महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौता को अंतिम रूप दे दिया है. आजतक के अनुसार, इस एग्रीमेंट के तहत न्यूजीलैंड के 95 फीसदी निर्यात पर भारत में आयात शुल्क को या तो पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, या काफी कम हो जाएगा.

भारत से रिश्ते सुधारने में जुटा चीन, भारतीयों के लिए शुरू किया ऑनलाइन वीजा सिस्टम



नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने चाइना ऑनलाइन वीजा एप्लिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है. इसके तहत भारतीय नागरिक अब डिजिटल रूप से वीजा आवेदन कर सकेंगे. इस सिस्टम की जानकारी दूतावास ने अपने आधिकारिक वीचैट अकाउंट के जरिए दी है. ऑनलाइन वीजा सेवा 22 दिसंबर से लागू हो गई है. आजतक के अनुसार, आवेदक तय वीजा पोर्टल पर फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं.

'साफ हवा में सांस लेना मौलिक अधिकार...', बॉम्बे HC ने कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड मामले में BMC को लगाई फटकार



बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से आ रही बदबू के मुद्दे पर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि साफ और स्वस्थ हवा में सांस लेना लोगों का मौलिक अधिकार है. साथ ही कोर्ट ने साइट के चारों ओर ग्रीम बफर जोन बनाने का निर्देश भी दिया है.

IPL की सनसनी कृष्णप्पा गौतम ने किया संन्यास का ऐलान, ऐसा रहा है करियर



क्रिकेटर कृष्णप्पा गौतम ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट में उनके 14 साल लंबे करियर का अंत हो गया. आजतक के अनुसार, निचले क्रम में दमदार बल्लेबाज़ी और भरोसेमंद ऑफ-स्पिन के लिए पहचाने जाने वाले कृष्णप्पा गौतम रणजी ट्रॉफी, आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने खेल का जलवा दिखा चुके हैं.

भारत के एक्शन से बौखलाया बांग्लादेश, इंडियंस के लिए वीजा सर्विसेज को किया सस्पेंड



भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने सोमवार को कांसुलर और वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं. यह कदम बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद उठाया गया है. आजतक के अनुसार, इससे एक दिन पहले भारत ने चटगांव स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर में वीजा सेवाएं अगले आदेश तक रोक दी थीं.



दिल्ली में OLA-Uber की बसें चलेंगी? प्रदूषण और ट्रैफिक पर CM रेखा गुप्ता की बड़ी बैठक



दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक कंजेशन को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में अहम हाई-लेवल बैठक की. बैठक में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक विभाग के आला अफसर मौजूद थे. आजतक के अनुसार, राजधानी की सड़कों पर जाम और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कई सख्त और नए विकल्पों पर गंभीर चर्चा हुई.

घरेलू महिला क्रिकेटरों की मैच फीस में 2.5 गुना इजाफा, क्रिसमस से पहले BCCI का बड़ा ऐलान



बीसीसीआई ने महिला घरेलू क्रिकेटरों की मैच फीस में बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. इस नए फैसले के तहत महिला घरेलू खिलाड़ी अब पहले की तुलना में ढाई गुना तक ज्यादा कमाई करेंगी. आजतक के अनुसार, इससे पहले सीनियर महिला खिलाड़ियों को प्रति दिन 20,000 रुपये मैच फीस मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है.

'यूनुस सरकार के खिलाफ बोलने पर मिली सजा...', बांग्लादेश में पत्रकार सुशांत दास के घर पर हमला

बांग्लादेश में उथल-पुथल के बीच पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है. पत्रकार सुशांत दास गुप्ता ने आरोप लगाया है कि उनके पुश्तैनी घर पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला कर तोड़फोड़ और लूटपाट की. हमले में उनका परिवार बाल-बाल बच गया. आजतक के अनुसार, सुशांत दास ने हमले के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.

लखीमपुर खीरी: शादी से पहले होटल में साथ दिखे बहन-जीजा, भाई ने गोलियों से भून डाला

यूपी के लखीमपुर खीरी में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक भाई ने अपनी सगी बहन के होने वाले पति (जीजा) की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने दोनों को शादी से पहले एक होटल से बाहर निकलते हुए देख लिया था. पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित दो को गिरफ्तार किया है.

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के पिता का निधन... इस बीमारी से थे पीड़ित, क्रिकेटर ने लिखा भावुक नोट



इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के पिता ग्राहम वॉन का सोमवार को निधन हो गया. माइकल वॉन ने इस दुखद खबर को फैन्स के साथ साझा किया. उन्होंने बताया कि वे ऑस्ट्रेलिया से तुरंत घर लौटे ताकि पिता के अंतिम समय में उनके साथ रह सकें. आजतक के अनुसार, ग्राहम लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और शेफील्ड के सेंट ल्यूक्स हॉस्पिस में अंतिम सांस ली.

