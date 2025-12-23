scorecardresearch
 
लखीमपुर खीरी: शादी से पहले होटल में साथ दिखे बहन-जीजा, भाई ने गोलियों से भून डाला

यूपी के लखीमपुर खीरी में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक भाई ने अपनी सगी बहन के होने वाले पति (जीजा) की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने दोनों को शादी से पहले एक होटल से बाहर निकलते हुए देख लिया था. पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित दो को गिरफ्तार किया है.

लखीमपुर में भाई ने होने वाले जीजा को मारी गोली (Photo: Representational)
लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में खुर्शीद नामक युवक ने अपने दोस्त अयान के साथ मिलकर अहमद जहान की गोली मारकर हत्या कर दी. पलिया निवासी अहमद का खुर्शीद की बहन से तीन साल से प्रेम प्रसंग था और उनकी शादी तय हो चुकी थी. शादी से नाखुश खुर्शीद ने जब अपनी बहन और अहमद को एक होटल से निकलते देखा, तो उसने सरेराह इस वारदात को अंजाम दिया. 

शादी से नाखुश था भाई, होटल में देख खोया आपा

अहमद जहान और उसकी प्रेमिका का रिश्ता तय होने के बावजूद आरोपी खुर्शीद इस शादी के सख्त खिलाफ था. वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन की शादी अहमद से हो. इसी रंजिश के बीच 18 दिसंबर को खुर्शीद ने अपनी आंखों से बहन और होने वाले जीजा को एक होटल से बाहर निकलते देख लिया. इस घटना के बाद उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने अहमद को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

दोस्त के साथ मिलकर रची मौत की साजिश

खुर्शीद ने अपने दोस्त अयान को इस खूनी खेल में शामिल किया. दोनों आरोपी अहमद जहान को बहला-फूसलाकर शहर से कुछ दूर ले गए. वहां मौका पाकर उन्होंने अहमद पर गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. अहमद का शव पटेल नगर ग्राउंड पर संदिग्ध अवस्था में मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक के परिजनों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी.

कॉल डिटेल और फॉरेंसिक जांच से खुला राज

एडिशनल एसपी वेस्ट पवन गौतम ने बताया कि शव मिलने के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और कॉल डिटेल की मदद से जांच शुरू की. परिजनों की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस खुर्शीद और अयान तक जा पहुंची. पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है और मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

