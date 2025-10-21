scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

मशहूर

दिवाली पर ज़हरीली हुई दिल्ली की आब-ओ-हवा (Photo: PTI)
दिवाली के बाद दिल्ली-NCR में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. शहर के 38 निगरानी स्टेशनों में से 34 ने सोमवार को प्रदूषण का स्तर ‘लाल क्षेत्र’ में दर्ज किया. मौजूदा वक्त में पूरी दिल्ली का AQI 531 है. नरेला में AQI 551 तक पहुंच चुका है, जो सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया. वही, जम्‍मू-कश्मीर के ऑलराउंडर परवेज रसूल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास की घोषणा कर दी है. दाएं हाथ के बॉलिंग ऑलराउंडर परवेज रसूल ने भारतीय टीम के लिए एक वनडे और एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भाग लिया. परवेज ने भारत के लिए इकलौता ओडीआई मुकाबला जून 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में खेला था. पढ़िए आज की बड़ी खबरें...मशहूर

1- अभिनेता गोवर्धन असरानी का निधन, थोड़ी देर पहले ही दी थी दिवाली की शुभकामना

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी का सोमवार शाम लगभग 4 बजे लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. ये जानकारी उनके भतीजे अशोक असरानी ने दी. वो 84 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से फेफड़ों में संक्रमण की वजह से मुंबई के जुहू स्थित एक अस्पताल में भर्ती थे. 50 साल के करियर में उन्होंने 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया.

2- दिवाली पर 'गैंस चैंबर' बना दिल्ली-NCR... 550 के पार AQI, गाजियाबाद-नरेला में जल रहीं आंखें

दिवाली के बाद दिल्ली-NCR में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. शहर के 38 निगरानी स्टेशनों में से 34 ने सोमवार को प्रदूषण का स्तर ‘लाल क्षेत्र’ में दर्ज किया. मौजूदा वक्त में पूरी दिल्ली का AQI 531 है. नरेला में AQI 551 तक पहुंच चुका है, जो सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया. इसके अलावा, अशोक विहार में भी वायु गुणवत्ता 493 रही.

3- 'बस इसी एक लाइन पर टिका है सीजफायर', युद्धबंदी के बाद अफगानिस्तान-PAK के बीच फिर टेंशन!

अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुआ युद्धविराम अब बेहद नाजुक स्थिति में है. पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफ़ग़ानिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि, "अफ़ग़ानिस्तान से आने वाली कोई भी चीज इस समझौते का उल्लंघन होगी. सब कुछ इसी एक लाइन पर टिका है."

4- मोहम्मद रिजवान की छुट्टी... पाकिस्तानी वनडे टीम का नया कप्तान बना ये गेंदबाज

PCB ने मोहम्मद रिज़वान को वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया है और उनकी जगह तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह आफरीदी को नया कप्तान नियुक्त किया है. ये फैसला 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हुई PCB की एक अहम बैठक में लिया गया. बतौर कप्तान शाहीन का पहला असाइनमेंट साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज होगा, जिसकी शुरुआत 4 नवंबर को होनी है. 

5- इस कश्मीरी क्रिकेटर ने लिया संन्यास, भारतीय टीम के लिए खेले इतने मैच, शानदार रहा करियर

जम्‍मू-कश्मीर के ऑलराउंडर परवेज रसूल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास की घोषणा कर दी है. दाएं हाथ के बॉलिंग ऑलराउंडर परवेज रसूल ने भारतीय टीम के लिए एक वनडे और एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भाग लिया. परवेज ने भारत के लिए इकलौता ओडीआई मुकाबला जून 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में खेला था.

