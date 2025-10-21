मोहम्मद रिजवान की छुट्टी... पाकिस्तानी वनडे टीम का नया कप्तान बना ये गेंदबाज

पाकिस्तानी क्रिकेट में एक बड़ी हलचल देखने को मिली है. विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान से वनडे टीम की कप्तानी ले ली गई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाने का फैसला 20 अक्टूबर (सोमवार) को इस्लामाबाद में हुई एक अहम बैठक में लिया. इस बैठक में पाकिस्तान के व्हाइट-बॉल हेड कोच माइक हेसन, हाई-परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद और राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य मौजूद थे.

पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान की जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी को पाकिस्तान की वनडे टीम का नया कप्तान बनाया है. शाहीन का पहला असाइनमेंट साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज होगा, जिसकी शुरुआत 4 नवंबर को होनी है. शाहीन ने जनवरी 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी की थी. उस सीरीज को मेजबान न्यूजीलैंड ने 4-1 से जीता था.

25 साल के शाहीन शाह आफरीदी ने सितंबर 2018 में अफागनिस्तान के खिलाफ अबू धाबी में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था. तब से अब तक उन्होंने 66 ओडीआई मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है और 24.28 के एवरेज से 131 विकेट झटके हैं. अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर उन्होंने खुद को पाकिस्तानी टीम के मुख्य गेंदबाज के तौर पर स्थापित कर लिया है.

रिजवान के अंडर ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका में जीती सीरीज

मोहम्मद रिजवान ने अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी संभाली थी. उनकी अगुवाई में पाकिस्तानी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीती. इसके बाद साउथ अफ्रीका को उसके घर में 3-0 से हराया और फिर जिम्बाब्वे को 2-1 से मात दी. इन जीतों ने रिजवान को सफल कप्तान के रूप में स्थापित किया. लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी टीम की ओडीआई फॉर्म में अचानक गिरावट आई. न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ खेले गए त्रिकोणीय सीरीज के खिताबी मुकाबले पाकिस्तानी टीम को हार मिली.

इसके बाद आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया. तब वो अपने ग्रुप में सबसे नीचे रहा था. इसके बाद न्यूजीलैंड दौरे पर उसे 3-0 की करारी हार का सामना करना पड़ा. फिर अगस्त में वेस्टइंडीज के हाथों 1-2 की हार ने टीम की स्थिति और खराब कर दी. वेस्टइंडीज के खिलाफ तब अंतिम मैच में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 92 रन पर ढेर हो गई और 202 रनों से मुकाबला गंवाना पड़ा.

मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान के लिए 20 वनडे मैचों में कप्तानी की. इस दौरान पाकिस्तानी टीम ने 9 मुकाबले जीते. वहीं 11 मैचों में पाकिस्तानी टीम को हार का सामना करना पड़ा. रिजवान की कैप्टेंसी में पाकिस्तानी टीम की जीत का प्रतिशत 45.00 रहा.

