दिवाली पर 'गैंस चैंबर' बना दिल्ली-NCR... 550 के पार AQI, गाजियाबाद-नरेला में जल रहीं आंखें

दिवाली के बाद दिल्ली-NCR में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. मौजूदा वक्त में पूरी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 531 है. वहीं, नरेला इलाके में एक्यूआई 551 पहुंच गया है.

दिवाली पर दिल्ली की हवा खराब (Photo: PTI)
दिवाली पर दिल्ली की हवा खराब (Photo: PTI)

दिवाली के मौके पर दिल्ली की हवा ‘ज़हर की तरह’ ख़तरनाक हो गई है. राष्ट्रीय राजधानी ‘गैस चैंबर’ बन चुकी है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिवाली पर दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई. शहर के 38 निगरानी स्टेशनों में से 34 ने सोमवार को प्रदूषण का स्तर ‘लाल क्षेत्र’ में दर्ज किया. 

मौजूदा वक्त में पूरी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 531 है. यह स्थिति ऑनलाइन पाठकों के लिए एक बड़ी और गंभीर खबर है. प्रदूषण का यह स्तर कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है.

Delhi Pollution
(Photo: PTI)

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर डरावना है. नरेला इलाके में AQI 551 तक पहुंच चुका है, जो सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया. इसके अलावा, अशोक विहार में भी वायु गुणवत्ता 493 रही. आनंद विहार का AQI 394 दर्ज किया गया है. दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 369 और गाजियाबाद में 402 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. सिर्फ़ चंडीगढ़ में यह 158 रहा. यह डेटा बताता है कि NCR में हवा की गुणवत्ता कितनी तेज़ी से गिरी है. सरकार और प्रशासन को इस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है.

  • ओवर ऑल दिल्ली - 531    
  • नरेला - 551    
  • अशोक विहार - 493    
  • आनंद विहार - 394    
  • गाजियाबाद - 402    
  • नोएडा - 369    
  • चंडीगढ़ - 158
PTI delhi pollution
(Photo: PTI)

ज़हरीली हवा की चपेट में राजधानी

दिल्ली में AQI का 531 तक पहुंचना सीधे तौर पर बताता है कि हवा कितनी ज़हरीली हो चुकी है. 400 से ऊपर का AQI 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है, जो स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित कर सकता है. प्रदूषण की इस स्थिति में लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए और मास्क का उपयोग करना चाहिए. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुज़ुर्गों और श्वास संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.

delhi pollution
(Photo: PTI)

यह भी पढ़ें: दिवाली पर दिल्ली की हवा में घुला जहर, 34 स्टेशन पहुंचे रेड जोन में... AQI ने बढ़ाई चिंता

दिल्ली-NCR का मौसम: हवा थमी, स्मॉग की स्थिति बरकरार.

दिल्ली और NCR में मौसम का माहौल पर्यावरण के लिए प्रतिकूल बना हुआ है. तेज़ हवा न चलने के चलते स्मॉग की स्थिति बनी रहेगी. सुबह के वक्त कई जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान सामान्य से 1-3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा और अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा. यह स्थिति प्रदूषण को कम करने में सहायक नहीं है.

धीमी हवा और बढ़ता तापमान

मौसम विभाग के मुताबिक, सुबह के समय प्रमुख सतही हवा दक्षिण-पूर्व दिशा से 5 किमी प्रति घंटा की धीमी रफ़्तार से चलेगी. देर शाम और रात तक भी हवा की रफ़्तार आठ किमी प्रति घंटे से कम रहेगी. हवा की यह धीमी गति स्मॉग और धुंध के कणों को सतह के करीब रोके रखती है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली/एनसीआर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. धीमी हवाओं के कारण प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

