Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कहा कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और हालात काफी कठिन हैं. हालात कठिन होने के बावजूद अधिकतम सुरक्षा के लिए वहां के हिंदुओं को एकजुट रहना होगा. दुनियाभर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए. 

बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण पर क्या बोलें मोहन भागवत (Photo: PTI)
बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण पर क्या बोलें मोहन भागवत (Photo: PTI)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कहा कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और हालात काफी कठिन हैं. हालात कठिन होने के बावजूद अधिकतम सुरक्षा के लिए वहां के हिंदुओं को एकजुट रहना होगा. दुनियाभर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए. वहीं, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किसी भी कांग्रेस नेता के साथ मतभेद की बात को खारिज करते हुए कहा कि वह और मुख्यमंत्री आपस में भाइयों की तरह काम कर रहे हैं. सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'क्या मुख्यमंत्री और मैं भाइयों की तरह काम नहीं कर रहे हैं? मेरा किसी भी कांग्रेस नेता से कोई मतभेद नहीं है.' पढ़िए रविवार शाम की 5 बड़ी खबरें...

1) 'हिंदू अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो हालात...', बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर बोले मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कहा कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और हालात काफी कठिन हैं. हालात कठिन होने के बावजूद अधिकतम सुरक्षा के लिए वहां के हिंदुओं को एकजुट रहना होगा. दुनियाभर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए.

2) 'धर्म को ढाल बनाकर भीड़ को उकसाने की कोशिश...', ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों का यूनुस सरकार को अल्टीमेटम

पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश इस समय भारी राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है. अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से वहां हालात लगातार उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या और हिंदू युवक की लिंचिंग से हालात बदतर हो चुके हैं. इस बीच ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र दल ने देशभर में आज विरोध मार्च निकाला.

3)  'आप क्या कर रहे हैं... मैंने तो खरीद ली चांदी', Robert Kiyosaki बोले- क्रैश में भी बनाएगी अमीर!

पॉपुलर किताब रिच डैड पुअर डैड (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और आए दिन लोगों को अपनी पोस्ट के जरिए अमीर बनने के तरीके बताते रहते हैं.

4) 'मैं और CM सिद्धारमैया भाइयों की तरह...', कांग्रेस में अंदरूनी कलह के सवालों पर बोले डीके शिवकुमार

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किसी भी कांग्रेस नेता के साथ मतभेद की बात को खारिज करते हुए कहा कि वह और मुख्यमंत्री आपस में भाइयों की तरह काम कर रहे हैं. सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'क्या मुख्यमंत्री और मैं भाइयों की तरह काम नहीं कर रहे हैं? मेरा किसी भी कांग्रेस नेता से कोई मतभेद नहीं है.'

5) 'प्रोजेक्ट शुभमन गिल' फेल होने से गहराया कप्तानी का संकट... वर्ल्ड कप के बाद कौन लेगा सूर्या की जगह

टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के ऐलान से कई सवाल खड़े हुए हैं. सूर्यकुमार यादव वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करेंगे, जबकि अक्षर पटेल उनके उपकप्तान होंगे. लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुभमन गिल को भविष्य का T20I कप्तान मानकर चलना शुरू कर दिया था. 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा से कप्तानी संभालने वाले सूर्यकुमार यादव भी जानते थे कि एशिया कप 2025 से पहले गिल को उपकप्तान बनाकर उन्हें धीरे-धीरे आगे लाया जाएगा.

---- समाप्त ----
