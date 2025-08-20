Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 20 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: ऑनलाइन गेमिंग विधेयक लोकसभा से पास हो गया है. वहीं, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले के जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है. इन खबरों के अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे. पढ़िए बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक लोकसभा से बिना चर्चा पास, अश्विनी वैष्णव बोले- ई गेमिंग को प्रमोट करेंगे, लेकिन...



संसद के चालू मॉनसून सत्र में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर गतिरोध बुधवार को भी जारी रहा. लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग बिल बिना चर्चा के पारित हो गया.

UP: शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर किया गया परशुरामपुरी, MHA ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले के जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब से जलालाबाद को परशुरामपुरी नाम से जाना जाएगा. केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की पहल की थी. जिसके बाद गृह मंत्रालय ने पहल करते हुए जलालाबाद का नाम बदल दिया.

पीएम मोदी 22 अगस्त को करेंगे बिहार और बंगाल का दौरा, 18200 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे. इस दौरान वे करीब ₹18200 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. बिहार के गया में PM करीब ₹13,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे. ये परियोजनाएं बिजली, सड़क, स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं.

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के हमलावर पर हत्या के प्रयास की FIR, हमले की वजह अब भी साफ नहीं

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है. आरोपी की पहचान राजेश के रूप में हुई है, जिससे दिल्ली पुलिस, IB और स्पेशल सेल की टीमें पूछताछ कर रही हैं. राजेश बुधवार सुबह ही ट्रेन से राजकोट से दिल्ली आया था और सिविल लाइंस के गुजराती भवन में रुका था.

लोकसभा में गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने के बिल का जोरदार विरोध, विपक्षी सांसदों ने कॉपी फाड़ी, अमित शाह की ओर फेंके कागज

लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन अहम विधेयक पेश किए हैं, जिनके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है. इस बिल के पेश होने के दौरान सदन में ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला.

छत्तीसगढ़ की विष्णु देव कैबिनेट का विस्तार... 3 नए विधायकों ने ली शपथ, मंत्रियों की संख्या हुई 14

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ. इसमें पहली बार के 3 विधायकों को शामिल किया गया. अब मंत्रिमंडल की संख्या बढ़कर 14 हो गई, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा है. परंपरागत रूप से छत्तीसगढ़ में अब तक 13 सदस्यीय मंत्रिमंडल रहा है. इस विस्तार से पहले छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री साय सहित 11 सदस्य थे.

'जितना दबाव बढ़ेगा, उतना साझेदारी मजबूत होगी', भारत पर अमेरिकी प्रतिबंध के बीच रूस का बयान

भारत में रूसी दूतावास के प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने कहा है कि पश्चिमी दबाव या प्रतिबंध भारत-रूस रिश्तों को कमज़ोर नहीं मज़बूत कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस साल दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को 25 साल पूरे हुए हैं और उच्च स्तर की बातचीत लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा महत्वपूर्ण साबित होगा.

Asia Cup 2025: 'भेदभाव हो रहा है...', श्रेयस अय्यर के टीम में ना होने पर भड़के द‍िग्गज, बोले- उनके साथ गलत हुआ

एशिया कप 2025 के लिए श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया में न चुने जाने पर भारत के पूर्व ओपनर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने नाराज़गी ज़ाहिर की है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "श्रेयस के साथ पक्षपात हो रहा है." श्रीकांत ने कहा, "UAE में हुई चैम्पियंस ट्रॉफी में उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसके प्रदर्शन को नज़रअंदाज़ क्यों किया गया?"

काबुल में क्या खिचड़ी पक रही है? पाक-चीन और अफगान विदेश मंत्रियों की बैठक, भारत के लिए क्यों है अहम

चीन के विदेश मंत्री वांग यी अपने भारत दौरे के बाद बुधवार को अफ़ग़ानिस्तान पहुंचे हैं. इस दौरान वांग यी काबुल में होने वाले एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. अफ़ग़ानिस्तान, चीनी विदेश मंत्री के अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भी मेज़बानी करेगा. इस त्रिपक्षीय सम्मलेल में CPEC के काबुल तक विस्तार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा होगी.

राजस्थान के सीएम भजनलाल केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल से मिले, ग्रीन एनर्जी और जयपुर मेट्रो समेत इन मुद्दों पर हुई बात

राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की. इस दौरान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और जयपुर मेट्रो फेज-2 पर विस्तार से चर्चा हुई. बताया जा रहा है कि CM ने अनुरोध किया कि राजस्थान की प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा निकासी परियोजनाओं को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-III में शामिल किया जाए.

