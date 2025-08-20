scorecardresearch
 

पीएम मोदी 22 अगस्त को करेंगे बिहार और बंगाल का दौरा, 18200 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात

बिहार के गया में प्रधानमंत्री मोदी करीब 13,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे. वहीं, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी 5200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

पीएम मोदी 22 अगस्त को बिहार और बंगाल के दौरे पर जाएंगे (Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे. इस दौरान वे करीब 18200 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे.

बिहार के गया में प्रधानमंत्री मोदी करीब 13,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे. ये परियोजनाएं बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं. पीएम मोदी गंगा नदी पर बने औंटा–सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. इस पुल के बन जाने से भारी वाहनों को 100 किलोमीटर से अधिक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और सिमरिया धाम तक पहुंचना भी आसान होगा. 

इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी गया से दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली से कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे.

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाल ही में गयाजी पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि विकास का तोहफ़ा लेकर पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं. प्रधानमंत्री 22 अगस्त को गयाजी पहुंच रहे हैं. सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी गंगा नदी पर बिहार का पहला 6 लेन पुल और लगभग 1200 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे. 

वहीं, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी 5200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस दौरान वे कोलकाता मेट्रो की नई निर्मित लाइनों पर सेवाओं की शुरुआत भी करेंगे.

---- समाप्त ----
