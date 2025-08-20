UP: शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर किया गया परशुरामपुरी, MHA ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है. अब जलालाबाद, परशुरामपुरी नाम से जाना जाएगा. इसको लेकर गृह मंत्रालय (MHA) ने आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि अब से जलालाबाद को परशुरामपुरी नाम से जाना जाएगा.

आपको बता दें कि जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की पहल केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने की थी. जिसके बाद गृह मंत्रालय ने पहल करते हुए जलालाबाद का नाम बदल दिया. नाम बदलने पर जितिन प्रसाद ने PM मोदी, HM शाह, CM योगी आभार जताया है.

गृह मंत्रालय ने क्या कहा

गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है. जलालाबाद अब परशुरामपुरी नाम से जाना जाएगा. जलालाबाद का नाम बदलने की मांग केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने की थी.



