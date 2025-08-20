scorecardresearch
 

Feedback

Asia Cup 2025: 'भेदभाव हो रहा है...', श्रेयस अय्यर के टीम में ना होने पर भड़के द‍िग्गज, बोले- उनके साथ गलत हुआ

Shreyas iyer omission: एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान मंगलवार (19 अगस्त) को हुआ. इस टीम में श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था. जिसे देखने के बाद कई पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर्स का गुस्सा फूट पड़ा.

Advertisement
X
एश‍िया कप में श्रेयस अय्यर को ना शाम‍िल करने पर कई द‍िग्गज नाराज हैं (Photo: Getty)
एश‍िया कप में श्रेयस अय्यर को ना शाम‍िल करने पर कई द‍िग्गज नाराज हैं (Photo: Getty)

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है. वहीं, उपकप्तानी का भार शुभमन गिल को मिली है. टीम में श्रेयस के ना होने से पूर्व भारतीय ओपनर कृष्णमाचारी श्रीकांत, अभिषेक नायर और रविचंद्रन अश्विन जैसे कई बड़े दिग्गज चयन समिति पर जमकर बरस पड़े. 

अय्यर के साथ पक्षपात क्यों हुआ, श्रीकांत नाराज...
भारतीय टीम के पूर्व ओपनर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अपने यू ट्यूब चैनल चीकी-चीका पर भारत के स्क्वॉड पर कहा, 'आप श्रेयस अय्यर के खिलाफ पक्षपात कर रहे हैं. उसने क्या गलती की है? श्रेयस अय्यर ने कुछ समय पहले यूएई में हुई चैम्पियंस ट्रॉफी में इतना अच्छा प्रदर्शन किया था. उसके प्रदर्शन पर गौर क्यों नहीं किया गया.'

श्रीकांत ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर निशाना साधा और कहा, श्रेयस अय्यर के लिए जगह कहां है? सीधे पांचवां नंबर. छठे नंबर पर हार्दिक पंड्या, सातवें पर अक्षर पटेल और आठवें पर जितेश शर्मा. टीम का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है. शुभमन गिल ने आईपीएल और चैम्पियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया है. इसलिए उन्हें मौका दिया जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar On Gill
Suryakumar ने किया Gill की उपकप्तानी का समर्थन! 
Agarkar On Gill
Shubman Gill को लेकर Ajit Agarkar ने दिया बड़ा बयान! 
Sanju Samson
Asia Cup में Sanju Samson की बढ़ी मुश्किलें! 
Indian cricket captain Suryakumar Yadav (L) and Ajit Agarkar chairman of Board of Control for Cricket in India (BCCI) selection committee
पाकिस्तान का बायकॉट तो छोड़िए, उल्टे खेलने को आतुर नजर आ रहा BCCI 
Sanju Samson vs Gill opener debate
सैमसन पर चलेगी तलवार, एश‍िया कप में ग‍िल बनेंगे ओपनर, क्या गंभीर की बात कट गई?  

श्रेयस के लिए दुखी हूं: अश्विन
टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यू ट्यूब चैनल ‘ऐश की बात’ पर कहा, 'आप श्रेयस का रिकॉर्ड देखें, उन्होंने टीम से बाहर होने के बाद भी चैम्पियंस ट्रॉफी में टीम के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया. उन्होंने टूर्नामेंट जिताया.' 

Advertisement

अश्विन ने आगे कहा, 'श्रेयस की क्या गलती है ? उन्होंने केकेआर को आईपीएल जिताने के बावजूद भी उन्हें नीलामी के लिए भेज दिया गया. अय्यर ने 11 साल बाद पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया और अपने अंदर काफी सुधार किये. मैं उसके के लिये बहुत दुखी हूं.'

अय्यर को रिजर्व में क्यों नहीं रखा? अभिषेक नायर ने उठाया सवाल 
टीम इंड‍िया के अस‍िस्टेंट कोच रह चुके अभिषेक नायर ने श्रेयस के टीम में ना होने पर कहा, ' श्रेयस इतना मजबूत दावेदार है, उसे रिजर्व में भी क्यों नहीं रखा गया?

मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा हूं कि श्रेयस अय्यर को 20 सदस्यीय टीम में शामिल ना करने का क्या औचित्य हो सकता है ? कोई भी चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे दूसरे से ज्यादा पसंद करते हैं. इस लिहाज से, हो सकता है श्रेयस अय्यर किसी और की तरह पसंद न किए जाएं.'

कैसा है श्रेयस का टी-20 और आईपीएल रिकॉर्ड ?
वन-डे क्रिकेट में अपना लोहा मनवाने वाले श्रेयस अय्यर का टी-20 रिकॉर्ड बिलकुल साधारण है. उन्होंने अब-तक 51 मैचों में 30.66 की औसत से 1104 रन बनाए हैं. जिसमें उनके नाम 8 अर्धशतक हैं. आईपीएल में भी श्रेयस का करियर ठीक-ठाक रहा है. उन्होंने 2015 में डेब्यू करने के बाद से अब-तक 133 मैचों में 34.22 की औसत से 3731 रन बनाए हैं. लेकिन, पिछले सीजन में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. श्रेयस ने 17 मैचों में 50.33 की औसत से 604 रन ठोके थे. ध्यान रहे एश‍िया कप इस बार टी20 फॉर्मेट में UAE में होना है, जो 9 स‍ितंबर से शुरू हो रहा है. 

Advertisement

एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया: सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती , अर्शदीप सिंह , कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह 
एश‍िया कप के ल‍िए स्टैंडबाय प्लेयर्स:  प्रसिद्ध  कृष्णा , वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल
 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement