Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

बरेली पुलिस ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में एक और आरोपी को अरेस्ट किया. वहीं, DUSU चुनाव 2025 में ABVP ने प्रचंड जीत हासिल की.

5वें आरोपी का एनकाउंटर. (ITG)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 17 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: बरेली पुलिस ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में एक और आरोपी को अरेस्ट किया. वहीं, DUSU चुनाव 2025 में ABVP ने प्रचंड जीत हासिल की. इन खबरों के अलावा, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटती जा रही है. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में 5वें आरोपी का एनकाउंटर, बोला- दोबारा कभी UP नहीं आऊंगा

बरेली पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की साज़िश में शामिल पांचवे रेकी करने वाले अपराधी को शाही थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया. आरोपी ने शाही थाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया. 

DUSU चुनाव में फिर ABVP का कब्जा, एक पद पर NSUI जीती... जानिए किस पद पर कौन जीता

DUSU चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं. इस बार चार में से 3 पोस्ट पर एबीवीपी के कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की. एबीवीपी के आर्यन मान को दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया प्रेसिडेंट चुना गया. उपाध्यक्ष पद पर NSUI के उम्मीदवार राहुल झांसला को जीत मिली है. सचिव के पद पर ABVP के कुनाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा ने जीत हासिल की है.

ट्रंप को पसंद नहीं करते उनके अपने ही अमेरिकी! लोकप्रियता में भारी गिरावट

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटती जा रही है. ट्रंप के कार्यकाल के 242 दिन पूरे होने पर उनकी नेट अप्रूवल रेटिंग -17 फीसदी तक गिर गई है. ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट की कई वजहें हैं जिनमें उनकी टैरिफ नीति, विदेश नीति, प्रवासियों को लेकर सख्त नीति और सरकारी नौकरियों में भारी कटौती जैसे कदम शामिल हैं.

Railway News: जम्मू-कश्मीर हाईवे बंद, कटरा-बनिहाल के बीच रेलवे ने शुरू की ये स्पेशल ट्रेन

जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने के कारण सड़क मार्ग पर यातायात बाधित है. ऐसे में नॉर्थन रेलवे ने कटरा और बनिहाल के बीच 19 सितंबर से 30 सितंबर तक 15 दिनों के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की है. ये ट्रेन बनिहाल से सुबह 11 बजे चलेगी और कटरा दोपहर 1.30 बजे पहुंचेगी. रास्ते में ये ट्रेन रेयासी, बक्कल, सावलकोट आदि स्टेशनों पर रुकेगी.

'मैं यहां किसी की जगह लेने नहीं आई...', अल्बानिया की पहली AI मंत्री ने संसद में दिया विस्फोटक भाषण

अल्बानिया ने दुनिया की पहली AI मिनिस्टर नियुक्त की है. जिनका नाम डिएला है. ये एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे अल्बानिया की नेशनल एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से विकसित किया गया है. डिएला को सरकारी टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नियुक्त किया गया है.

आसाराम के बेटे नारायण साई को गुजरात हाईकोर्ट से राहत, बीमार मां से मिलने के लिए मिली अंतरिम जमानत

गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पांच दिन की अंतरिम ज़मानत दी है. नारायण ने बीमार मां के इलाज के लिए 45 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे शर्तों के साथ पांच दिनों की अंतरिम ज़मानत दी है. नारायण साई बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास सज़ा काट रहा है.

मैसूर दशहरा उद्घाटन पर विवाद खत्म! SC ने खारिज की बानू मुश्ताक के खिलाफ दायर याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक को मैसूर दशहरा समारोह उद्घाटन से रोकने वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और ये राज्य सरकार का कार्यक्रम है, न कि निजी धार्मिक अनुष्ठान. अदालत ने कहा कि साल 2017 में मुस्लिम कवि निसार अहमद भी इस समारोह का उद्घाटन कर चुके हैं.

अब अरब का BUNA भी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान... डिफेंस के बाद फाइनेंस डील!

पाकिस्तान अब अरब देशों का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम BUNA का इस्तेमाल करेगा. इस प्लेटफॉर्म से केवल मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी ही पैसे भेज सकेंगे. पाकिस्तान में रहने वाले नागरिक इस प्लेटफॉर्म से देश से बाहर पैसा नहीं भेज पाएंगे. BUNA का मालिकाना हक अरब मॉनेटरी फंड के पास है. इस पेमेंट सिस्टम को 2020 में लॉन्च किया गया था.  

क्रेडिट कार्ड से अब नहीं कर पाएंगे ये काम... बंद हुई बड़ी सर्विस, RBI ने लगाया बैन

RBI की नई गाइडलाइन के तहत अब क्रेडिट कार्ड से घर का किराया नहीं भरा जा सकेगा.आरबीआई की नई गाइडलाइन के बाद सभी पेमेंट एग्रीगेटर्स जैसे फोनपे, पेटीएम ने ये सर्विस अपने ऐप से हटा दिया है. अब आप उन्‍हीं मकान मालिकों को क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट का पेमेंट कर पाएंगे, जो केवाइसी के साथ अपने आप को व्यापारी के रूप रजिस्‍टर्ड हैं.  

US-ब्रिटेन-फ्रांस की तिकड़ी ने PAK-चीन को दिया झटका, BLA पर बैन लगाने पर लगाया अड़ंगा

संयुक्त राष्ट्र में BLA और मजीद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाने के पाकिस्तान और चीन के संयुक्त प्रस्ताव को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने रोक दिया है. प्रतिबंध लगाने की संयुक्त बोली को रोकते हुए अमेरिका ने कहा कि इन समूहों को अलकायदा या ISIS से जोड़ने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं. अमेरिका ने पिछले महीने ही BLA को आतंकी संगठन घोषित किया था.

