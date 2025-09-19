Railway News: जम्मू-कश्मीर हाईवे बंद, कटरा-बनिहाल के बीच रेलवे ने शुरू की ये स्पेशल ट्रेन

जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने के कारण सड़क मार्ग पर यातायात बाधित है. ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए नॉर्थन रेलवे कटरा और बनिहाल के बीच 15 दिन के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहा है. इससे पहले 8 सितंबर को भी कटरा और संगलदान के बीच स्पेशल लोकल ट्रेन शुरू की गई थी, जिससे उधमपुर जिले में हाईवे बंद होने के कारण फंसे यात्रियों को राहत पहुंचाई गई.

सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर उचित सिंघा ने जानकारी दी कि यह ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बनिहाल के लिए 19 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी. इस स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला डिविजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार के मार्गदर्शन में लिया गया और इसमें सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल और सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर अरिश बंसल ने भी साथ दिया है.

क्या होगा ट्रेन का रूट?

यह ट्रेन बनिहाल से सुबह 11 बजे चलेगी और कटरा दोपहर 1.30 बजे पहुंचेगी. रास्ते में यह ट्रेन रेयासी, बक्कल, दुग्गा, सावलकोट, संगलदान, सुम्बर और खारी स्टेशनों पर रुकेगी. इसी तरह यह ट्रेन कटरा से बनिहाल के लिए चलेगी, जो कटरा से दोपहर 1.45 बजे रवाना होगी और बनिहाल शाम 4.10 बजे पहुंच सकेगी.

इस स्पेशल ट्रेन के संचालन पर सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर अरिश बंसल ने कहा कि, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा डिविजन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. बनिहाल और कटरा क्षेत्रों में सड़क सेवाएं बंद होने के कारण यह स्पेशल ट्रेन लोगों की सुरक्षित और आसान यात्रा के लिए एक अहम विकल्प साबित हो सकती है. वो बताते हैं कि यह कदम जम्मू डिविजन में भारी बारिश और जलभराव के चलते सड़क यातायात बाधित होने के कारण उठाया गया है.

डिविजन ने पहले भी कटरा और संगलदान के बीच यात्रियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई थी. भारी बारिश से हुए नुकसान के कारण फिलहाल सड़क यातायात बाधित है. स्थानीय लोगों और राज्य प्रशासन की मांग के बाद इस स्पेशल ट्रेन सेवा को मंजूरी दी गई है.

