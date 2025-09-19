DUSU चुनाव में फिर ABVP का कब्जा, एक पद पर NSUI जीती... जानिए किस पद पर कौन जीता

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं. इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के पैनल का कब्जा रहा और चार में से 3 पोस्ट पर एबीवीपी के कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की. एक उपाध्यक्ष पद पर NSUI के उम्मीदवार ने जी हासिल की है. एबीवीपी के आर्यन मान को दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया प्रेसिडेंट चुना गया.

अध्यक्ष पद पर कौन जीता?

प्रेसिडेंट पद के लिए कुल 9 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था. एनएसयूआई की जोसलिन पहले राउंड से पीछे रहीं और एबीवीपी के आर्यन मान 15 हजार वोटों से जीत गए. जोसलिन बुद्धिस्ट स्टड़ीज में ग्रेजुएशन की छात्रा हैं और आर्यन लाइब्रेरी साइंस में एमए कर रहे है. वहीं लेफ्टिस्ट गठबंधन एसएफआई-आइसा की ओर से लड़ रही अंजलि इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ विमन की से पढ़ाई कर रही हैं, जो तीसरे स्थान पर रही.

अध्यक्ष पद पर थे ये उम्मीदवार

आर्यन मान(डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस)

जोसलिन नंदिता चौधरी उर्फ जीतू चौधरी (डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टड़ीज)

अंजलि (डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टड़ीज)

अनुज कुमार (लॉ सेंटर-II)

दिव्यांशु सिंह यादव (कैंपस लॉ सेंटर)

राहुल कुमार (रामजस कॉलेज)

उमांशी (डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टड़ीज)

योगोश मीना (कैंपस लॉ सेंटर)

अभिषेक कुमार (सत्यवती कॉलेज)

उपाध्यक्ष पद पर कौन जीता?

उपाध्यक्ष पद के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें गोविंद तंवर, राहुल झांसला और सोहन कुमार थे. तीनों ही डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टड़ीज के छात्र हैं. उपाध्यक्ष पद एक ऐसा है, जहां NSUI के राहुल झांसला ने जीत दर्ज की है. एबीवीपी के गोविंद तीसरे स्थान पर रहे.

सचिव पद पर कौन जीता?

सचिव पद के लिए अभिनंदन प्रत्याशी (हिंदू कॉलेज), कबीर (लॉ सेंटर-II), कुनाल चौधरी (डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टड़ीज) और मोहित (श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स) ने चुनाव लड़ा था. इस पद पर एबीवीपी के कुनाल चौधरी ने जीत हासिल की है.

ज्वाइंट सेक्रेट्री

संयुक्त सचिव पद पर अभिषेक कुमार (हिंदू कॉलेज), अक्षिता (भगिनी निवेदिता कॉलेज), अमीलिया ऐन वर्गीस (डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क), दीपिका झा (डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टड़ीज) और लवकुश भड़ाना (जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज) के बीच मुकाबला हुआ था. इसमें भी एबीवी की दीपिका झा पहले स्थाव पर रहीं और जीत हासिल की.

लगाया था वोट चोरी का आरोप

एनएसयूआई की जोसलिन ने हंसराज कॉलेज और किरोड़ीमल में ईवीएम में गड़बड की बात कहते हुए एबीवीपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों गुटों में तीखी झड़प भी हुई. हालांकि एबीवीपी और हंसराज कॉलेज, दोनों ने एक आधिकारिक बयान जारी कर उन आरोपों को बेबुनियाद बताया.

हाइकोर्ट का आदेश नहीं माना

डीयूएसयू चुनाव से पहले दिल्ली हाइकोर्ट और लिंगदोह कमेटी ने प्रचार के दौरान में ढोल नगाड़े और प्रिंटेड पोस्टर-बैनर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी. हालांकि, इन आदेशों का पालन नहीं हुआ. कई छात्र संगठन मतदान के बीच भी प्रचार करते नजर आए. सड़कों पर पोस्टर बिखरे पड़े थे.

