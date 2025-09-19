'मैं यहां किसी की जगह लेने नहीं आई...', अल्बानिया की पहली AI मंत्री ने संसद में दिया विस्फोटक भाषण

अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI मिनिस्टर नियुक्त किया है. जिनका नाम डिएला (Diella) है. यह एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे अल्बानिया की नेशनल एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से विकसित किया है.

अल्बानिया सरकार की एआई मंत्री डिएला ने संसद को पहली बार संबोधित किया. उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष मेरी नियुक्ति को बार-बार असंवैधानिक बता रहा है. विपक्ष के इन आरोपों से मैं आहत हूं. उन्होंने कहा कि वह सिर्फ इंसानों की मदद के लिए है. उसका मकसद इंसानों को रिप्लेस करना नहीं है. मैं किसी की जगह लेने नहीं आई हूं.

अल्बानियाई भाषा में डिएला का मतलब सूरज से है. इसे अल्बानिया की पारंपरिक वेशभूषा में महिला के रूप में तैयार किया गया है. इसकी आवाज और चेहरा अल्बानियाई अभिनेत्री अनिला बिशा से प्रेरित है.

अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा ने 12 सितंबर को अपनी चौथी सरकार के कैबिनेट में डिएला को सार्वजनिक खरीद मंत्रालय की मंत्री के तौर पर नियुक्त किया. इसकी घोषणा तिराना में संसद में की गई.

Advertisement

दरअसल अल्बानिया यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया में है और भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है. डिएला को सरकारी टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति रामा सरकार की तकनीनी नवाचार और भ्रष्टाचार विरोधी छवि को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है.

---- समाप्त ----