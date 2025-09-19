दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में 5वें आरोपी का एनकाउंटर, बोला- दोबारा कभी UP नहीं आऊंगा

बरेली पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की साजिश में शामिल पांचवे रेकी करने वाले अपराधी को शाही थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया. शुक्रवार देर रात बिहारीपुर नदी पुल के पास पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 19 वर्षीय रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू निवासी बेडकला, थाना जैतारण, जनपद बियावर (राजस्थान) गोली लगने से घायल हो गया. आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिस्टल .32 बोर, चार जिंदा व चार खोखा कारतूस बरामद किए. वहीं मौके से एक अन्य आरोपी अनिल पुत्र सतीश निवासी राजपुर, थाना बडी, जनपद सोनीपत को भी पकड़ा गया, जिसके पास से तमंचा .315 बोर, दो जिंदा और चार खोखा कारतूस मिले. दोनों आरोपी बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर प्लस बाइक पर थे.

पुलिस के अनुसार, ये अपराधी दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की घटना में रेकी कर चुके थे और लगातार सक्रिय थे. शाही थाना पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर इन्हें घेराबंदी में लिया. मुठभेड़ के बाद घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है. वहीं, आरोपी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह कब रहा है कि वह दोबारा कभी यूपी में नहीं आएंगे सर.

बता दें, 12 सितंबर की सुबह करीब 3.45 बजे बरेली में बाइक सवार दो बदमाशों ने दिशा पटानी के घर पर करीब नौ राउंड फायरिंग की थी. हमले के बाद गैंग ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी और इसे अभिनेत्री की बहन खुशबू पटानी द्वारा कथावाचक प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य पर की गई टिप्पणी का बदला बताया था. घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पटानी के पिता और पूर्व डीएसपी जगदीश पाटनी से फोन पर बात कर परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया था. पुलिस ने ढाई हजार से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान की.

