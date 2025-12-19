Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 19 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी 1x बेट ऐप मामले में युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा समेत कई सेलिब्रिटिज की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है. वहीं, चुनाव आयोग द्वारा SIR के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेन्नई में बड़े पैमाने पर नाम कटने का मामला सामने आया है. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

सोनू सूद, उर्वशी रौतेला और युवराज सिंह की करोड़ों की संपत्ति अटैच, ED का एक्शन

ऑनलाइन सट्टेबाजी 1x बेट ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटिज की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है. ये जांच कथित अवैध बेटिंग ऐप्स से जुड़ी है, जिन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी की है या बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की है.

चेन्नई के कुल 40 लाख वोटरों में से 14 लाख नाम कटे, SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी

चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेन्नई में बड़े पैमाने पर नाम कटने का मामला सामने आया है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, पहले जहां चेन्नई में कुल 40.04 लाख मतदाता दर्ज थे, वहीं SIR के बाद यह संख्या घटकर 25.79 लाख रह गई है. यानी ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 14.25 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं.

पारित हुए 8 विधेयक, एक JPC को भेजा गया... संसद के शीतकालीन सत्र में क्या कामकाज हुआ?

संसद का शीतकालीन सत्र अब समाप्त हो गया है. शुक्रवार को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया. शीतकालीन सत्र के दौरान कुल मिलाकर लोकसभा की बैठक 92 घंटे 25 मिनट हुई. इस दौरान कई बिल भी पास हुए.

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कल, क्या संजू सैमसन को मिलेगा मौका? ये हो सकता है 15 सदस्यीय स्क्वॉड

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा 20 दिसंबर को की जाएगी. साथ ही इसी दिन न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जनवरी में होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज़ के लिए भी टीम का ऐलान होगा. टीम चुनने के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की सीनियर मेन्स चयन समिति बोर्ड के मुंबई स्थित हेडक्वार्टर में बैठक करेगी.

दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, राजधानी के दस हजार क्लास रूम में लगाए जाएंगे एयर प्यूरीफायर

दिल्ली सरकार ने 10 हजार सरकारी स्कूलों की क्लास रूम में एयर प्यूरीफायर लगाने की घोषणा की है. इस बारे में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी है. सूद ने कहा कि इसे लेकर शुक्रवार को टेंडर जारी कर दिए जाएंगे. इससे ये काम धीरे-धीरे शुरू होगा. उन्होंने कहा कि इसका मकसद बच्चों को कक्षाओं के अंदर साफ हवा देना है.

पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को यूपी में शिक्षक भर्ती का जिम्मा, चुनौती लॉ एंड ऑर्डर संभालने से ज्यादा मुश्किल

उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. 1990 बैच के आईपीएस अफसर प्रशांत कुमार 31 मई, 2025 को उत्तर प्रदेश के एक्टिंग डीजीपी के पद से रिटायर हुए थे. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन का पद सितंबर से ही खाली चल रहा था.

ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड को फिर दिया 'हेडेक', एडिलेड में जड़ा लगातार चौथा शतक, एशेज रिटेन करने के करीब ऑस्ट्रेलिया

इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 के तीसरे टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलियाई टी्म मज़बूत स्थिति में दिखाई दे रही है. इस मुकाबले में तीसरे दिन स्टम्प तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 271 रन बना लिए थे. ऑस्ट्रेलिया की कुल लीड 356 रनों की हो चुकी है. ट्रेविड हेड 142 और पहली पारी के शतकवीर एलेक्स कैरी 52 रनों पर नॉटआउट हैं.

कोहरे का कोहराम! राजधानी समेत दर्जनों ट्रेनें लेट... ठंड में यात्री बेहाल

पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रहे घने कोहरे का सीधा असर रेल यातायात पर पड़ रहा है. नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस लगभग 7 घंटे की देरी से पहुंची है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली पटना राजधानी एक्सप्रेस, भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें देरी से चल रही हैं.

यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के लिए जारी हुई केंद्रों की लिस्ट, एक क्लिक में जानें अपना सेंटर



उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं एग्जाम 2026 के लिए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी कर दी है. एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर केंद्रों के बारे में जानकारी ले सकते हैं. फाइनल लिस्ट में पूरे राज्य में 7,448 एग्जाम सेंटरों को शामिल किया गया है.

पुदुचेरी वोटर लिस्ट से एक लाख से ज़्यादा नाम गायब, चुनाव आयोग ने जारी किया नया ड्राफ्ट

पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने 16 दिसंबर को केंद्र शासित प्रदेश की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है. चुनाव विभाग ने एसआईआर के पहले चरण को पूरा करने के बाद 1.03 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से बाहर कर दिए हैं. अब प्रदेश में कुल मतदाताओं की तादाद 10.21 लाख से घटकर 9.18 लाख रह गई है.



