पुदुचेरी वोटर लिस्ट से एक लाख से ज़्यादा नाम गायब, चुनाव आयोग ने जारी किया नया ड्राफ्ट

पुदुचेरी में नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, जिसमें एसआईआर के तहत 1.03 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं. मृत, माइग्रेट और डुप्लीकेट वोटरों की पहचान के बाद कुल मतदाता संख्या 10.21 लाख से घटकर 9.18 लाख रह गई.

पुदुचेरी में जारी की गई ड्राफ्ट लिस्ट में एक लाख से ज्यादा नाम गायब हैं. (Representational Photo/File)
पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने 16 दिसंबर को केंद्र शासित प्रदेश की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है. चुनाव विभाग ने एसआईआर के पहले चरण को पूरा करने के बाद 1.03 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से बाहर कर दिए हैं. यह कार्रवाई मतदाता सूची को शुद्ध और सटीक बनाने के लिए की गई है. अब प्रदेश में कुल मतदाताओं की तादाद 10.21 लाख से घटकर 9.18 लाख रह गई है. विभाग ने शिफ्ट हुए, मृत और डुप्लीकेट वोटरों की पहचान कर उन्हें हटाया है. राजनीतिक दलों को इसकी डिजिटल और प्रिंटेड कॉपी सौंप दी गई है.

SIR के आंकड़ों के मुताबिक, कुल 1,03,467 मतदाताओं को लिस्ट से हटाया जा रहा है. इनमें 80,645 वोटर ऐसे हैं, जो या तो दूसरे राज्यों में चले गए हैं या अपने घरों पर नहीं मिले. 

इसके अलावा 20,798 मृत वोटर्स और 2,024 ऐसे लोगों के नाम हटाए गए हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा जगहों पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था. हटाए गए नामों की जानकारी स्थानीय निकाय और बीडीओ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है. यह विवरण चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है.

नए वोटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन का मौका

असली मतदाता 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. जो युवा 1 जनवरी 2026 तक 18 साल के हो जाएंगे, वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसके लिए पुदुचेरी में दो वीकेंड पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे, जिनकी तारीखें जल्द घोषित होंगी. 

वोटर लिस्ट की बूथ-वाइज प्रतियां सियासी दलों के प्रतिनिधियों को दे दी गई हैं. लोग ऑफिशियल वेबसाइट ceopuducherry.py.gov.in पर जाकर भी अपना नाम चेक कर सकते हैं, जिससे सही जानकारी का पता चल सके.

