यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के लिए जारी हुई केंद्रों की लिस्ट, एक क्लिक में जानें अपना सेंटर

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के लिए केंद्रों की लिस्ट जारी कर दी गई है. बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर केंद्रों के बारे में जानकारी ले सकते हैं. बोर्ड की ओर से जारी की गई फाइनल लिस्ट में पूरे राज्य में 7,448 एग्जाम सेंटरों को शामिल किया गया है. जिन बच्चों ने अभी तक सेंटर नहीं देखा है, वे नीचे दिए गए लिंक से डायरेक्ट अपना सेंटर देख सकते हैं.

कब से शुरू होगी परीक्षा?

यूपी बोर्ड के टाइम टेबल के मुताबिक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगी, जो 12 मार्च 2026 को खत्म होंगी. परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में कराया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 8.30 से 11.45 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर के शाम के 5.15 बजे तक होगी.

प्रैक्टिकल एग्जाम दो फेज में होंगे

बता दें कि थ्योरी एग्जाम के पहले यूपी बोर्ड क्लास 12वीं के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम करवाएगा. शेड्यूल के अनुसार 12वीं के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन दो फेज में करवाया जाएगा. पहला फेज 24 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा. वहीं, दूसरा फेज 29 और 30 जनवरी, 2026 को होगा.

https://school.upmsp.edu.in/CenterList.aspx

इस तरह चेक करें सेंटर की लिस्ट

यूपी बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, साल 2026 के 10वीं और 12वीं के लिए एग्जाम सेंटर की लिस्ट ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है. उम्मीदवार upmsp.edu.in पर जाकर देख सकते हैं.

इस दिन तक जारी करें आपत्ति

बता दें कि यूपी बोर्ड ने लिस्ट जारी करने के बाद आपत्ति जारी करने का भी मौका दिया है. नोटिस में लिखा है कि परिषद की वेबसाइट पर अपलोड, प्रदर्शित परीक्षा केंद्रों से जुड़ी अगर कोई आपत्ति या शिकायत है तो छात्र, अभिभावक या फिर प्रिंसिपल समेत संबंधित स्कूल आई डी से अपना ऑब्जेक्शन 22 दिसंबर तक दर्ज करवा सकते हैं.





