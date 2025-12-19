scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सोनू सूद, उर्वशी रौतेला और युवराज सिंह की करोड़ों की संपत्ति अटैच, ED का एक्शन

यह मामला 1xBet नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है. ईडी की जांच में सामने आया कि 1xBet और इसके दूसरे ब्रांड्स भारत में बिना किसी अनुमति के ऑनलाइन बेटिंग का धंधा चला रहे थे.

Advertisement
X
युवराज सिंह, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला की करोड़ों की संपत्ति अटैच, ED का एक्शन (Photo: PTI)
युवराज सिंह, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला की करोड़ों की संपत्ति अटैच, ED का एक्शन (Photo: PTI)

ऑनलाइन सट्टेबाजी 1x बेट ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटिज की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है.

1xBet मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने नए प्रोविजनल अटैचमेंट किए हैं, जिन लोगों की संपत्तियां अटैच की गई हैं, उनमें युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और नेहा शर्मा के नाम शामिल हैं.

- युवराज सिंह- 2.5 करोड़ रुपये
- रॉबिन उथप्पा- 8.26 लाख रुपये
- उर्वशी रौतेला- 2.02 करोड़ (यह संपत्ति  उर्वशी की मां के नाम पर रजिस्टर्ड है)
- सोनू सूद- 1 करोड़ रुपये
- मिमी चक्रबर्ती- 59 लाख रुपये
- अंकुश हाजरा- 47.20 लाख रुपये
- नेहा शर्मा- 1.26 करोड़ रुपये

सम्बंधित ख़बरें

Harmanpreet Kaur, Yuvraj Singh
वर्ल्ड चैम्पियंस का सम्मान... चंडीगढ़ के स्टेडियम में युवी-हरमन के नाम पर स्टैंड्स
Yuvraj Singh of India celebrates hitting the winning runs during the 2011 ICC World Cup
'सिक्सर किंग' युवराज सिंह ने गेंद और बल्ले से बनाए धांसू रिकॉर्ड्स, इन 5 का टूटना बेहद मुश्किल!
Yuvraj and Hazel
Hazel Keech ने पति Yuvraj Singh के क्यों छुए पैर?
Yuvraj Hazel
शादी को हुए 9 साल, Yuvraj Singh बोले...
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma ने की Rohit Sharma की बराबरी!

यह जांच कथित अवैध बेटिंग ऐप्स से जुड़ी है, जिन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी की है या बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की है. कंपनी का दावा है कि 1xBet एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त बुकी है, जो पिछले 18 सालों से बेटिंग इंडस्ट्री में है. इसके ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं. कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध है.

Advertisement

आज की कार्रवाई में ED ने कुल 7.93 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की है. इससे पहले इस मामले में ईडी ने शिखर धवन की 4.55 करोड़ रुपये की संपत्तियां और सुरेश रैना की 6.64 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं. अब तक 1xBet मामले में ईडी ने कुल 19.07 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement