ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड को फिर दिया 'हेडेक', एडिलेड में जड़ा लगातार चौथा शतक, एशेज रिटेन करने के करीब ऑस्ट्रेलिया

इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 के तीसरे टेस्ट मैच में भी कंगारू टीम का दबदबा दिख रहा है. एडिलेड में खेले जा रहे इस मुकाबले में तीन दिन का खेल समाप्त हो चुका है. तीसरे दिन (19 दिसंबर) स्टम्प तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 271 रन बना लिए थे. ऑस्ट्रेलिया की कुल लीड 356 रनों की हो चुकी है. ट्रेविड हेड 142 और पहली पारी के शतकवीर एलेक्स कैरी 52 रनों पर नॉटआउट हैं. हेड ने 196 गेंदों की इनिंग्स में 13 चौके और 2 छक्के लगाए हैं.

पांच मैचों की सीरीज अब लगभग इंग्लैंड की पकड़ से बाहर नजर आ रही है और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर एशेज रिटेन करने के करीब पहुंच चुका है. बता दें कि इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी है क्योंकि पर्थ और ब्रिस्बेन में खेले गए टेस्ट मैच को उसने क्रमशः दो एवं चार दिन के भीतर आठ-आठ विकेट से गंवा दिया था. वैसे भी एडिलेड ओवल में लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं रहा है, यहां टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा सफल चेज 316 रनों का है, जो ऑस्ट्रेलिया ने 1902 में इंग्लैंड के खिलाफ ही किया था.

तीसरे दिन का खेल ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड के नाम रहा. हेड ने एडिलेड ओवल में लगातार चौथे टेस्ट में शतक जड़ दिया. साथ ही मौजूदा सीरीज में हेड का ये दूसरा शतक रहा. इससे पहले हेड ने पर्थ टेस्ट मैच की चौथी पारी में 123 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को शानदार जीत दिलाई थी.

ट्रेविस हेड के टेस्ट करियर का 11वां शतक रहा, जो उन्होंने 146 गेंदों में पूरा किया. हालांकि वह 99 रनों पर आउट हो सकते थे, जब हैरी ब्रूक ने उनका कैच छोड़ दिया. हेड ने जिस भी मैच में शतक लगाया, ऑस्ट्रेलियाई टीम वो मुकाबला नहीं हारी. एडिलेड में हेड का रिकॉर्ड शानदार रहा है. भारत के खिलाफ पिछले साल उन्होंने इस मैदान पर 140 रन बनाए थे, जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ 119 रनों की पारी खेली थी. जबकि 2022 में वेस्टइंडीज के ही खिलाफ यहां पर 175 रनों का शतकीय योगदान दिया था. हेड ऐसे पांचवें बल्लेबाज हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किसी एक वेन्यू पर लगातार चार टेस्ट मैचों में शतक लगाया है.

एडिलेड ओवल में ट्रेविस हेड (पिछले चार टेस्ट मैचों)

175 और 38* बनाम वेस्टइंडीज, 2022

119, बनाम वेस्टइंडीज, 2024

140 बनाम भारत, 2024

142* बनाम इंग्लैंड, 2025

ऑस्ट्रेलियाई मैदान पर लगातार चार टेस्ट मैचों में शतक

डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया), मेलबर्न (1928-1932)

वॉली हैमंड (इंग्लैंड), सिडनी (1928-1936),

माइकल क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया), एडिलेड (2012-2014)

स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया), मेलबर्न (2014-2017),

ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया), एडिलेड (2022-2025)

इससे पहले इंग्लैंड की टीम मुकाबले में 286 रनों पर ऑलआउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 371 रन बनाए थे, जिसके चलते कंगारू टीम को 85 रनों की बढ़त मिली. इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने जुझारू 83 रन बनाए, जिससे उन्होंने अपनी टीम का कुछ सम्मान बचाया.

लंच से पहले ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी परेशानी जरूर हुई. ब्रायसन कार्स ने जेक वेदराल्ड को एलबीडब्ल्यू आउट किया, हालांकि रीप्ले में दिखा कि गेंद लेग स्टम्प के बाहर पिच हुई थी. इस फैसले से इंग्लैंड को थोड़ी राहत मिली, लेकिन लंच के बाद ट्रेविस हेड ने सारी उम्मीदें तोड़ दीं. नर्वस नाइंटीज की घबराहट से निकलते हुए हेड ने जो रूट की गेंद पर चौका लगाकर शतक पूरा किया. उन्होंने हेलमेट उतारकर पिच को चूमा, फिर जश्न मनाया. यह पर्थ में लगाए गए 69 गेंदों के शतक जितना तेज नहीं था, लेकिन मैच के लिहाज से बेहद अहम पारी रही.

