Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 17 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: सीएम योगी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की. वहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से दलित युवक हरिओम वाल्मीकि हत्या मामले में पीड़ित परिवार ने मिलने से इनकार कर दिया. इन खबरों के अलावा, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया. पढ़ें शुक्रवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

CM योगी का दिवाली गिफ्ट! 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता, 28 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. सीएम योगी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है. इसके बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएंगे.

शहबाज शरीफ बोले- तालिबान का हमला भारत की शह पर, टू फ्रंट वॉर की तैयारी में मुनीर की सेना, फिर 'हॉट टॉक' करने लगा PAK



पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के साथ खूनी टकराव का ठीकरा भारत पर फोड़ा है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बेसिर-पैर का आरोप लगाते हुए कहा है कि अफगान तालिबान भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि के घर पहुंचे, परिवार ने मुलाकात करने से किया इनकार



नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर पहुंच गए हैं. वे यहां से रायबरेली में हुई दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं. हालांकि, हरिओम के परिवार ने राहुल गांधी से मिलने से साफ इनकार कर दिया.

रिवाबा जडेजा, अल्पेश ठाकोर... गुजरात कैबिनेट में किन्हें मिलेगी जगह? चल रहे ये नाम

गुजरात में आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नई कैबिनेट का गठन होगा. गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस मंत्रिमंडल में कई नए नाम शामिल हो सकते हैं. संभावित नए मंत्रियों में अल्पेश ठाकोर, रिवाबा जडेजा, अर्जुन मोढवाडिया, जीतूभाई वाघानी, नरेश पटेल और प्रद्युम्न वाजा के नाम प्रमुख हैं.

ऑफिस में पांच लाख की घूस, घर में मिले 5 करोड़... DIG भुल्लर की कहानी, हर महीने लेना चाहते थे 'सेवा-पानी'



पंजाब पुलिस के DIG हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वतखोरी के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं. कारोबारी से 8 लाख की घूस मांगने पर सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया, और छापों में 5 करोड़ नकद, सोना, लग्ज़री गाड़ियां व 15 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए.

ट्रंप के पूर्व NSA जॉन बोल्टन पर गोपनीय दस्तावेजों के दुरुपयोग का आरोप, US के राष्ट्रपति बोले- वह एक बुरा आदमी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन पर गोपनीय दस्तावेजों के दुरुपयोग के आरोप में संघीय ग्रैंड जूरी ने अभियोग लगाया है. ये अभियोग मैरीलैंड में दर्ज किया गया. बोल्टन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेजों को अनुचित तरीके से संभाला और रखा.

राष्ट्रीय जनगणना 2027: अगले महीने से शुरू होगी पहले चरण की प्री-टेस्ट प्रक्रिया

भारत की राष्ट्रीय जनगणना 2027 के पहले चरण की प्री-टेस्ट प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी. ये प्री-टेस्ट 10 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक देशभर के चुनिंदा इलाकों में किया जाएगा. ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिकों की जाति भी दर्ज की जाएगी. ये भारत की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी.

T20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 20 टीमें कन्फर्म, नेपाल-ओमान के बाद यूएई को भी मिला टिकट

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. ऑस्ट्रेलिया अबतक इस टूर्नामेंट में अपराजेय रहा है. 5 मैच में से उसे 4 में जीत मिली है, जबकि एक मैच बारिश के चलते धुल गया था. अंक तालिका में भारत चौथे पायदान पर है जिसने 4 में से 2 मैच जीता है.

बिहार चुनाव के लिए BJP के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, मोदी-शाह समेत ये 40 नाम शामिल

BJP ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं. दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

यहां निकली कॉन्स्टेबल पद पर भर्ती, 6 नवंबर से पहले करें अप्लाई

सीमा सुरक्षा बल ने गुरुवार से ग्रुप सी में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती खेल कोटे के तहत की जा रही है और केवल उन मेधावी खिलाड़ियों के लिए मान्य है जो पदक विजेता हैं.

