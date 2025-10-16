T20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 20 टीमें कन्फर्म, नेपाल-ओमान के बाद यूएई को भी मिला टिकट

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने आधिकारिक रूप से आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में अपनी जगह पक्की कर ली है. मोहम्मद वसीम की कप्तानी वाली यूएई टीम ने ओमान में खेले गए एशिया/ईस्ट एशिया-पैसिफिक (EAP) क्वालिफायर में जापान को हराकर टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया. इसके साथ ही यूएई टी20 विश्व कप 2026 में पहुंचने वाली 20वीं और आखिरी टीम बन गई है. यह विश्व कप भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में फरवरी और मार्च में खेला जाएगा.

दूसरा लगातार टूर्नामेंट जिसमें 20 टीमें होंगी

2026 का टी20 विश्व कप लगातार दूसरी बार 20 टीमों वाला टूर्नामेंट होगा. यह आईसीसी की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत खेल को दुनिया के हर कोने में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है. इस हफ्ते की शुरुआत में नेपाल और ओमान ने पहले ही अपने टॉप-3 स्थान पक्के कर लिए थे, और यूएई की जीत से अब पूरा लाइनअप तय हो गया है.

जापान के खिलाफ़ निर्णायक मुकाबले में शानदार जीत

जापान के खिलाफ सुपर सिक्स चरण के अहम मुकाबले में यूएई ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा. जापान की पारी शुरुआती विकेटों के पतन से कभी उभर नहीं सकी. जापान ने विकेटकीपर बल्लेबाज़ वातरू मियाउची (नाबाद 45 रन, 32 गेंद) की बदौलत 116 रन बनाए. जवाब में यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम (42 रन, 26 गेंद) और अलीशान शराफू (46 रन, 27 गेंद) ने 13 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ न सिर्फ यूएई ने वर्ल्ड कप टिकट पाया बल्कि जापान, क़तर और सामोआ की उम्मीदें भी खत्म कर दीं.

ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की टीमें

भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, ज़िम्बाब्वे, नेपाल, ओमान, यूएई.

