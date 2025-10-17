LIVE: ऋषिकेश पटेल, कनुभाई देसाई समेत ये नेता दोबारा बनेंगे मंत्री.... गुजरात में कैबिनेट का विस्तार आज

Gujarat Cabinet Expansion LIVE: गुजरात में आज मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार होने वाला है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल﻿ की अगुवाई में नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सुबह 11:30 बजे होगा.

इस बड़े फेरबदल में खासतौर से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जा सकता है. विभिन्न इलाकों से कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का चयन श्रेणीबद्ध तरीके से होगा. मुख्यमंत्री को छोड़कर कई मंत्रियों ने इस्तीफा देकर नई टीम के गठन का रास्ता साफ किया है. बीजेपी के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व ने एक बैठक में नए मंत्रियों पर अंतिम फैसला लिया है और नई कैबिनेट के सदस्यों को उनके पद भी दिए जाएंगे.

कुछ पूर्व कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के बाद मंत्री बनने का मौका मिल सकता है. यह मंत्रिमंडल विस्तार 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्स‍ा है, जिसमें नई ऊर्जा लाने और पार्टी संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य है. यह बड़ा राजनीतिक फेरबदल गुजरात में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए किया जा रहा है. इसके साथ ही, युवाओं को ज्यादा जिम्मेदारी देकर पार्टी को और मजबूती दी जाएगी. इस तरह की टीम में बदलाव से सरकार के कामकाज में नयापन आएगा और पार्टी भविष्य के लिए बेहतर रणनीति बना पाएगी.

