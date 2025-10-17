scorecardresearch
 
LIVE: ऋषिकेश पटेल, कनुभाई देसाई समेत ये नेता दोबारा बनेंगे मंत्री.... गुजरात में कैबिनेट का विस्तार आज

aajtak.in | अहमदाबाद | 17 अक्टूबर 2025, 9:17 AM IST

Gujarat Cabinet Expansion Live Updates: गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल﻿ आज मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे. यह शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:30 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगा, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा﻿ भी शामिल होंगे. यह बदलाव 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा.

Gujarat Cabinet Expansion LIVE: गुजरात में आज मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार होने वाला है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल﻿ की अगुवाई में नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सुबह 11:30 बजे होगा. 

इस बड़े फेरबदल में खासतौर से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जा सकता है. विभिन्न इलाकों से कैबिनेट और राज्य मंत्रियों का चयन श्रेणीबद्ध तरीके से होगा. मुख्यमंत्री को छोड़कर कई मंत्रियों ने इस्तीफा देकर नई टीम के गठन का रास्ता साफ किया है. बीजेपी के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व ने एक बैठक में नए मंत्रियों पर अंतिम फैसला लिया है और नई कैबिनेट के सदस्यों को उनके पद भी दिए जाएंगे. 

कुछ पूर्व कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के बाद मंत्री बनने का मौका मिल सकता है. यह मंत्रिमंडल विस्तार 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्स‍ा है, जिसमें नई ऊर्जा लाने और पार्टी संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य है. यह बड़ा राजनीतिक फेरबदल गुजरात में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए किया जा रहा है. इसके साथ ही, युवाओं को ज्यादा जिम्मेदारी देकर पार्टी को और मजबूती दी जाएगी. इस तरह की टीम में बदलाव से सरकार के कामकाज में नयापन आएगा और पार्टी भविष्य के लिए बेहतर रणनीति बना पाएगी.

गुजरात कैबिनेट विस्तार से जुड़ी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए AajTak के इस पेज से जुड़े रहें.

9:07 AM (11 मिनट पहले)

Gujarat Cabinet Expansion: ये चार नेताओं को दोबारा मिलेगा मौका

Posted by :- Anurag

गुजरात में जिन मंत्रियों को दोबारा मौका मिलने वाला है उनके नाम - ऋषिकेश पटेल, कनुभाई देसाई, कुंवरजी बावलीया और प्रफुल पानसेरीया है. इनको ख़ुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने फ़ोन पर बातचीत कर जानकारी दी है.

इनपुट: ब्रिजेश दोशी

9:00 AM (17 मिनट पहले)

कैबिनेट फेरबदल की वजह 2027 के चुनाव की तैयारी

Posted by :- Anurag

गुजरात में भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट में फेरबदल के पीछे 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मुख्य वजह माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आलाकमान कैबिनेट से संतुष्ट नहीं थी. जब भी प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर की शुरुआत होती है तो काफी फेरबदल किया जाते हैं. आनंदीबेन पटेल और विजय रूपाणी की सरकार में भी ऐसा कुछ देखने को मिला था. बीते तीन सालों में सरकार में कोई बदलाव नहीं किया गया था. अब फेरबदल किया जा रहा है ताकि 2027 चुनाव में ज्यादा असर डाल सकें.

8:56 AM (21 मिनट पहले)

भूपेंद्र पटेल का राजनीतिक सफर

Posted by :- Anurag

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 13 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री बने थे. वे गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री हैं. बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद पार्टी ने भूपेंद्र पटेल को नेतृत्व सौंपा. 2022 के विधानसभा चुनावों में भूपेंद्र पटेल ने फिर से जीत हासिल कर दूसरा कार्यकाल शुरू किया. 

उनका राजनीतिक सफर नगर पालिका सदस्य के रूप में शुरू हुआ था. वे आरएसएस से जुड़े हुए हैं और अहमदाबाद के घाटलोडिया क्षेत्र से विधायक हैं. उनके मंत्रिमंडल में लगभग 16 मंत्री शामिल थे, जिनमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों थे. मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण विभाग खुद संभाले हुए हैं, जिनमें गृह, राजस्व, शहरी विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और आपदा प्रबंधन शामिल हैं.

8:46 AM (31 मिनट पहले)

जगदीश विश्वकर्मा नहीं होंगे मंत्रिपरिषद में शामिल

Posted by :- Anurag

गुजरात विधानसभा में कुल 182 सदस्य हैं और संविधान के तहत सबसे अधिक 27 मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं, जो सदन की कुल संख्या का 15 फीसदी है. इस महीने की शुरुआत में गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष बने जगदीश विश्वकर्मा, जो पहले केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल  की जगह आए थे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी की 'एक व्यक्ति, एक पद' नीति के चलते इस बार जगदीश विश्वकर्मा को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जाएगा. इसका मतलब है कि जगदीश विश्वकर्मा अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, लेकिन मंत्री पद उनके हिस्से में नहीं आएगा. 

इनपुट: ब्रिजेश दोशी
 

8:44 AM (33 मिनट पहले)

किन नेताओं को फिर मिल सकता है मौका?

Posted by :- Anurag

मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नेताओं को फिर मौका मिल सकता है. इनमें ऋषिकेश पटेल, कनुभाई देसाई, कुंवरजी बावलिया, बलवंतसिंह राजपूत, हर्ष संघवी और प्रफुल्ल पनसेरिया शामिल हैं.

इनपुट: ब्रिजेश दोशी

8:41 AM (36 मिनट पहले)

किन-किन नए चेहरों को मिल सकती है जगह?

Posted by :- Anurag

जीतूभाई वाघानी, अर्जुन मोढवाडिया, डॉ. प्रद्युम्न वाजा, नरेश पटेल, रिवाबा जडेजा, अल्पेश ठाकोर, प्रवीण माली, अनिरुद्ध दवे/अमित ठाकर, रमेश सोलंकी, उदय कानगढ़, जयराम गावित, पीसी बरंडा, कांतिभाई अमृतिया और दर्शना वाघेला को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है.

इनपुट: ब्रिजेश दोशी

8:39 AM (38 मिनट पहले)

CM भूपेंद्र करेंगे राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात

Posted by :- Anurag

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल थोड़ी देर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाक़ात करेंगे. यह मुलाक़ात कैबिनेट विस्तार को लेकर है.
 

