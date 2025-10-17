scorecardresearch
 

यहां निकली कॉन्स्टेबल पद पर भर्ती, 6 नवंबर से पहले करें अप्लाई

अगर आप खेल के मैदान में अपना जलवा दिखा चुके हैं, तो अब मौका है देश की सरहद पर भी चमकने का! सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने खेल कोटे के तहत कॉन्स्टेबल (GD) पदों पर भर्ती शुरू कर दी है. 391 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू होकर 4 नवंबर 2025 तक चलेगी.

आवेदन करने के लिए rectt.bsf.gov.in पर जाना होगा. (Photo: rectt.bsf.gov.in)
सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने गुरुवार, 16 अक्टूबर, 2025 से ग्रुप सी में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन विंडो 4 नवंबर, 2025, रात 11:59 बजे तक खुली रहेगी.

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह भर्ती अस्थायी आधार पर होगी और बाद में स्थायी भी की जा सकती है. यह भर्ती खेल कोटे के तहत की जा रही है और केवल उन मेधावी खिलाड़ियों के लिए मान्य है जो पदक विजेता, पद धारक और/या खेल आयोजनों में भाग लेने वाले हैं.

पात्रता मानदंड:
उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए.

आयु: उम्मीदवारों की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए. बीएसएफ ने बताया कि मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. उम्मीदवारों के पास बीएसएफ द्वारा आधिकारिक विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित खेल योग्यताएँ भी होनी चाहिए.

आवेदन शुल्क:
खेल कोटे के तहत आवेदन करने वाले सामान्य (अनारक्षित) और ओबीसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों को 159 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है.

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाना चाहिए. बीएसएफ के अनुसार, शुल्क भुगतान के किसी अन्य तरीके से प्राप्त आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा. बीएसएफ इस भर्ती अभियान के माध्यम से 391 रिक्त पदों को भरेगा. अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को सीमा सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है.

बीएसएफ कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025: आवेदन कैसे करें

Step 1: बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं.
Step 2: होम पेज पर, "ग्रुप-सी कांस्टेबल (खेल कोटा के तहत जीडी) 2025" लिंक देखें और 'यहां आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें.
Step 3: खुद को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक विवरण दर्ज करें.
Step 4: आवेदन पत्र भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
Step 5: आवेदन की समीक्षा करें और आवेदन पत्र जमा करें.
Step 6: पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करें.
Step 7: भविष्य के संदर्भ के लिए उसका एक प्रिंटआउट अपने पास रखें.

