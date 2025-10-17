scorecardresearch
 

ट्रंप के पूर्व NSA जॉन बोल्टन पर गोपनीय दस्तावेजों के दुरुपयोग का आरोप, US के राष्ट्रपति बोले- वह एक बुरा आदमी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन पर संघीय ग्रैंड जूरी ने गोपनीय दस्तावेजों के अनुचित उपयोग का आरोप लगाया है. वहीं, जॉन बोल्टन ने अपने ऊपर लगे अभियोगों पर पहला बयान जारी कर कहा कि वह अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे. साथ ही कहा कि उन्हें शिकार बनाया जा रहा है.

जॉन बोल्टन ने कहा कि उन्हें बेवजह शिकार बनाया जा रहा है (Photo: Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जॉन बोल्टन पर गोपनीय दस्तावेजों के दुरुपयोग के आरोप में संघीय ग्रैंड जूरी ने अभियोग लगाया है. CNN के मुताबिक बोल्टन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेजों को अनुचित तरीके से संभाला और रखा. 

ये मामला अगस्त में सामने आया था, जब FBI ने बोल्टन के मैरीलैंड स्थित घर और वॉशिंगटन डीसी कार्यालय की तलाशी ली थी. तलाशी में कई संवेदनशील दस्तावेज जब्त किए गए, जिनमें क्लासिफाइड, गोपनीय और सीक्रेट के लेबल लगे हुए थे. बता दें कि बोल्टन 2018 से 2019 तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधीन काम करते रहे और बाद में बर्खास्त हुए थे. 

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज

जज के सामने पेश किए गए दस्तावेजों में हथियारों, रणनीतिक संचार और संयुक्त राष्ट्र मिशन से संबंधित जानकारी शामिल थी.  जांच में यह भी देखा गया कि क्या बोल्टन ने पद छोड़ने के बाद भी संवेदनशील दस्तावेज़ों को अवैध रूप से अपने पास रखा था. ये अभियोग मैरीलैंड में दर्ज किया गया. 

जॉन बोल्टन का ट्रंप पर निशाना

जॉन बोल्टन ने अपने ऊपर लगे अभियोगों पर पहला बयान जारी किया है. बोल्टन ने कहा कि उन्होंने चार दशकों तक अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम किया है और कभी भी अपने कर्तव्यों से समझौता नहीं किया. बोल्टन ने बताया कि ट्रंप प्रशासन में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बार नीतिगत असहमति जताई और जब काम करना असंभव हो गया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने उस समय से ही उनके खिलाफ प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया, जो उनके संस्मरण 'The Room Where It Happened' के प्रकाशन को रोकने के प्रयास और 2020 के चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रचार में भी दिखाई दिया.

बेवजह शिकार बनाया गया: बोल्टन

बोल्टन ने अभियोग पर कहा कि अब उन्हें न्याय विभाग का हथियार बनाकर उनके विरोधियों के खिलाफ गलत आरोप लगाने का शिकार बनाया गया है. उनका कहना है कि उनकी किताब को पेशेवर और अनुभवी अधिकारियों द्वारा पहले ही समीक्षा और अनुमोदन मिल चुका था, और 2021 में उनके ई-मेल हैक होने पर FBI को पूरी जानकारी दी गई थी. उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन में ये आरोप केवल उनके खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनके विरोधियों को डराने और यह सुनिश्चित करने की कोशिश हैं कि केवल ट्रंप ही अपने कार्यों पर नियंत्रण रखें. बोल्टन ने अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प जताया.
 

बोल्टन के अभियोग पर ट्रंप की प्रतिक्रिया

जब ट्रंप से बोल्टन के अभियोग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हैरानी जताई और कहा कि उन्हें इस बारे में पहले जानकारी नहीं थी. ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है वह एक बुरा व्यक्ति है. ट्रंप और बोल्टन के बीच 2019 में बोल्टन के व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद से विवाद चल रहा है.

बोल्टन के वकील का बयान

समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, बोल्टन के वकील एबी लोवेल ने कहा कि उनके क्लाइंट ने किसी भी संवेदनशील जानकारी को गैरकानूनी रूप से साझा या संग्रहीत नहीं किया. उन्होंने बताया कि आरोप बोल्टन की व्यक्तिगत डायरी के उन हिस्सों से जुड़े हैं, जो उनकी 45 वर्षीय सार्वजनिक सेवा में बनाए गए थे, और FBI को 2021 से इस जानकारी की जानकारी थी.

बोल्टन और संवेदनशील दस्तावेजों का इतिहास

ये पहला मौका नहीं है जब बोल्टन के दस्तावेज़ों के इस्तेमाल पर सवाल उठे हों. 2020 में उनके संस्मरण 'The Room Where It Happened' को लेकर न्याय विभाग ने मुकदमा दायर किया था. इस किताब में ट्रंप को विदेशी नीति पर अनजान और अस्थिर दिखाया गया था. व्हाइट हाउस का आरोप था कि किताब में संवेदनशील जानकारी शामिल है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है.

बोल्टन ने पहले भी रिपब्लिकन सरकारों में कई वरिष्ठ पदों पर काम किया, और कड़े विदेश नीति रुख के लिए जाने जाते थे. उन्होंने रेगन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन में कई अहम भूमिकाएं निभाईं, जिनमें इराक युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत का पद भी शामिल है.

2018 में बोल्टन ट्रंप प्रशासन में शामिल हुए, लेकिन उनकी नीति पर ट्रंप के साथ कई मतभेद थे, विशेषकर ईरान, उत्तर कोरिया और यूक्रेन को लेकर. उनके संस्मरण में उन्होंने ट्रंप पर यूक्रेन को सैन्य मदद देने और जो बाइडेन के खिलाफ जांच से जोड़ने का आरोप लगाया था. ट्रंप ने जवाब में बोल्टन को पागल युद्ध प्रेमी और  बेकार आदमी कहा था.

बढ़ सकती हैं बोल्टन की मुश्किलें

बता दें कि बोल्टन पर कुल 18 धाराओं में अभियोग लगे हैं.  धारा 1–8: राष्ट्रीय रक्षा जानकारी का अनधिकृत प्रसारण और आठ दस्तावेज़ दो अनधिकृत व्यक्तियों को भेजने का आरोप.

धारा 9–18: राष्ट्रीय रक्षा जानकारी का अवैध रख-रखाव- 10 दस्तावेज़ अपने मैरीलैंड घर में रखने के आरोप में 9 धाराएं लगाई गई हैं. अगर बोल्टन को सभी धाराओं में दोषी पाया जाता है, तो उन्हें दशकों की जेल की सजा हो सकती है. 

