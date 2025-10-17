scorecardresearch
 

राहुल गांधी से मिलने से हरिओम बाल्मीकि के परिवार ने किया इनकार, कहा- राजनीति करने न आएं

यूपी के रायबरेली में दलित युवक हरिओम बाल्मीकि की हत्या के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पहुंचे. वे पीड़ित परिवार से मिलने फतेहपुर रवाना हो गए. हालांकि, परिवार ने एक बयान जारी किया और राहुल से मुलाकात करने से ही इंकार कर दिया.

हरिओम बाल्मीकि के परिवार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया.
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे. वे यहां से रायबरेली में हुई दलित युवक हरिओम बाल्मीकि की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए फतेहपुर रवाना हो गए. लेकिन हरिओम के परिवार ने राहुल गांधी से मिलने से साफ इंकार कर दिया. परिवार का कहना है कि वे सरकार से संतुष्ट हैं और किसी तरह की राजनीति नहीं चाहते.

दरअसल, रायबरेली में 2 अक्टूबर को दलित युवक हरिओम बाल्मीकि की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया और मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी गई.

अब जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी परिवार से मिलने जा रहे हैं, तब हरिओम के छोटे भाई शिवम बाल्मीकि ने साफ कहा है कि वे राहुल गांधी या किसी भी राजनीतिक दल के नेता से नहीं मिलेंगे.

शिवम ने कहा, मेरे भाई की हत्या रायबरेली में हुई थी. मेरे यहां सरकार के दो कैबिनेट मंत्री आए थे। उन्होंने आर्थिक मदद दी है और हमारे परिवार को सरकारी नौकरी दी गई है. मैं सरकार से संतुष्ट हूं. मेरे यहां राहुल गांधी या किसी और पार्टी के नेता राजनीति करने ना आएं.

परिवार के इस रुख के बाद राहुल गांधी की यात्रा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

हरिओम बाल्मीकि की बहन

इस बीच, फतेहपुर जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि मृतक की बहन कुसुम देवी को अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय में आउटसोर्स स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्त किया गया है.

राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी फतेहपुर पहुंचने वाले हैं. 

