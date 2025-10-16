scorecardresearch
 

Feedback

बिहार चुनाव के लिए BJP की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, मोदी-शाह समेत ये 40 नाम शामिल

भारतीय जनता पार्टी ने 'मिशन बिहार' के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 40 नाम शामिल हैं.

Advertisement
X
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 40 नामों वाली स्टार प्रचारकों की सूची. (File Photo: X/@BJP4India)
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 40 नामों वाली स्टार प्रचारकों की सूची. (File Photo: X/@BJP4India)

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आक्रामक प्रचार अभियान की रणनीति बनाई है, जिसके तहत राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं की एक टीम तैनात की गई है. एनडीए को निर्णायक जीत दिलाने के लिए 'मिशन बिहार' नाम से शुरू किए गए इस चुनाव प्रचार अभियान में पार्टी के दिग्गज नेता पश्चिमी चंपारण से लेकर कोसी के महत्वपूर्ण गढ़ तक के क्षेत्रों में नजर आएंगे.

बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटिल, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के नाम शामिल हैं. इनके अलावा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडनवीस, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

बीजेपी के स्टार प्रचारकों में ये नाम भी शामिल

सम्बंधित ख़बरें

Tejaswis pledge: We will provide a government job to every family
क्या बिहार में तेजस्वी यादव की 'नौकरी' का तोड़ मोदी-नीतीश के पास? देखें 
Pappu Yadav speaks about the intruders: Why are you so cowardly and weak, Modi Ji?
पप्पू यादव का PM मोदी पर हमला, वोट चोरी और घुसपैठियों पर पूछे तीखे सवाल 
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का पप्पू यादव ने किया जिक्र (Photo: ITG)
'उन्होंने लव यू बोला, मैंने लव यू टू', पप्पू यादव ने बताया पीएम मोदी से हुई थी क्या बात 
जेडीयू का नारा साफ- 2025 में फिर से नीतीश, विपक्ष ने 'फिनिश' का झंडा उठाया
महागठबंधन से CM कौन बनेगा? कांग्रेस प्रवक्ता को JDU-BJP ने घेरा, मिला ये जवाब 
बिहार में रोजगार सबसे बड़ी जरूरत, विकास और सांप्रदायिकता पर तीखी बहस 

स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य, साध्वी निरंजन ज्योति, पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के नाम भी बिहार के लिए बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं. स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल अन्य नामों में- दिलीप कुमार जयसवाल, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, रेनू देवी, प्रेम कुमार, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, सतीश चन्द्र दुबे, राज भूषण चौधरी, अश्विनी कुमार चौबे, रविशंकर प्रसाद, नन्द किशोर यादव, राजीव प्रताप रूडी, संजय जयसवाल, विनोद तावड़े, बाबूलाल मरांडी, प्रदीप कुमार सिंह, गोपालजी ठाकुर और जनक राम हैं.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

यह भी पढ़ें: क्या बिहार विधानसभा चुनावों में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ेंगे?

कमजोर क्षेत्रों पर रहेगा पीएम मोदी का फोकस

भाजपा के सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी कार्यक्रम चुनावी बिहार के अधिकतम संभावित हिस्से को कवर करने के लिए तैयार किया जा रहा है. उनकी रैलियां खासकर उन क्षेत्रों को टारगेट करके रखी जा सकती हैं, जहां एनडीए का प्रभाव अन्य क्षेत्रों के अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत समर्थन मजबूत है. प्रधानमंत्री मोदी की प्रत्येक रैली और रोड शो को रणनीतिक रूप से 15-20 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है, और दूरदराज के इलाकों तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए उनके भाषण की लाइव प्रसारण की योजना बनाई गई है.

गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं 35 जनसभाएं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगभग पूरे बिहार को कवर करते हुए 35 से ज्यादा रैलियां कर सकते हैं. अमित शाह की रैलियों के जरिए बीजेपी का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर एनडीए की एकता को मजबूत करना और 2020 में पार्टी द्वारा जीती गई सीटों पर किसी भी तरह की सत्ता विरोधी लहर को खत्म करना है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के सबसे लोकप्रिय प्रचारक बने हुए हैं, खासकर उत्तर और मध्य बिहार में, जहाँ पार्टी का मानना ​​है कि उनकी उपस्थिति का मतदाताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. उत्तर बिहार/मिथिलांचल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच सांस्कृतिक और भाषाई समानता को ध्यान में रखते हुए, बीजेपी योगी आदित्यनाथ से बिहार के दो दर्जन से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां कराने वाली है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement