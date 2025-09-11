scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं, जेन-जी आंदोलन की वजह से नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हुई.

सोनिया गांधी. (Photo: ITG)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 11 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं, जेन-जी आंदोलन की वजह से नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हुई. इन खबरों के अलावा, चेन्नई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने पाकिस्तान के राजनयिक आमिर जुबैर सिद्दीकी को समन जारी किया है. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की मांग खारिज, बिना नागरिकता वोटर बनने का था आरोप

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सोनिया के भारत की नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था. शिकायतकर्ता ने कोर्ट से दिल्ली पुलिस को इसकी जांच के लिए निर्देश देने और FIR दर्ज करने की अपील की थी.

पाकिस्तानी राजनयिक को NIA कोर्ट का समन, 15 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश

चेन्नई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने पाकिस्तान के राजनयिक आमिर जुबैर सिद्दीकी को समन जारी किया है. ये समन नकली भारतीय करेंसी नोट रैकेट से जुड़े एक पुराने मामले में जारी हुआ है. आमिर सिद्दीकी को फरार आरोपी माना गया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी लंबित है. आमिर सिद्दीकी पर भारत में नकली नोटों का जाल फैलाने का आरोप है.

Gen-Z आंदोलन में तबाह हुआ नेपाल का टूरिज्म! होटलों की बुकिंग में भारी गिरावट, जानें ताजा हालात

नेपाल में जेन-ज़ी आंदोलन के कारण केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई है जिससे देश में अस्थिरता बढ़ गई है. इस कारण टूरिज़्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है, जिससे होटल बुकिंग में 50% की गिरावट आई है. नेपाल के लोग अचानक बढ़ी बेतहाशा महंगाई से परेशान हैं क्योंकि आंदोलन की वजह से लैंडलॉक्ड नेपाल के बॉर्डर बंद हैं और सप्लाई बिल्कुल रुक गई है.

एशिया कप में पाकिस्तानी टीम की बढ़ी टेंशन, चोटिल हुए कप्तान सलमान आगा, ओमान के खिलाफ खेलना तय नहीं

एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा चोटिल बताए जा रहे हैं. सलमान की गर्दन में हल्का खिंचाव हुआ, जिसकी वजह से उन्हें बैंडेज लगाए देखा गया. पीसीबी और टीम मैनेजमेंट ने विश्वास जताया है कि सलमान जल्द प्रैक्टिस पर लौटेंगे और कप्तानी संभालेंगे.

नेपाल से 22 आंध्र प्रदेश और 16 कर्नाटक के लोग पहुंचे बिहार, बयां किया पड़ोसी देश का हाल

नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच 38 भारतीय नागरिकों को नेपाल से सुरक्षित भारत वापस लाया गया है. इनमें 22 लोग आंध्र प्रदेश के और 16 कर्नाटक के निवासी हैं. भारतीय दूतावास ने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से इन सभी नागरिकों को पहले बीरगंज तक पहुंचाया और वहां से उन्हें रक्सौल सीमा पार कर भारत में प्रवेश दिलाया.

'रूस की सेना में शामिल होने के हजार खतरे...', भर्तियों की रिपोर्ट्स के बीच भारत सरकार की एडवाइजरी

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को रूसी सेना में शामिल होने से आगाह किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने हाल ही में रूस की सेना में भर्ती हुए भारतीय नागरिकों की रिपोर्ट्स देखी हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों को रूस की सेना में भर्ती करना बंद करना होगा.

हद है! पाकिस्तान को चीन ने दे दी आतंकवाद विरोधी समूह की अध्यक्षता, भारत ने घेरा

शंघाई सहयोग संगठन ने पाकिस्तान को अपने क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे (SCO-RATS) का अध्यक्ष बनाया है. चीन के प्रभुत्व वाले इस संगठन ने बुधवार को ये फैसला लिया. फैसले के बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद का मुकाबला करने में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की शपथ ली. एससीओ के तहत आने वाले इस समूह की अध्यक्षता बारी-बारी से हर देश को दी जाती है.

राहुल गांधी की सुरक्षा पर CRPF का अलर्ट, खड़गे को पत्र लिखकर लगाया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप

सीआरपीएफ ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ वीवीआईपी सिक्योरिटी के प्रमुख सुनील जून ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में राहुल गांधी के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर गंभीर आपत्ति जताई गई है.

'The Match should go on...', एश‍िया कप में भारत-पाक‍िस्तान मैच कैंस‍िल करने की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट

एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. अदालत ने साफ कहा- ये सिर्फ एक मैच है, इसे होने दीजिए. याचिकाकर्ता ने आग्रह किया था कि मैच रविवार को होना है, इसलिए इस पर शुक्रवार को ही सुनवाई की जाए.

खतरे की घंटी: हर 10 में से 1 बच्चा मोटापे का शिकार..ऐसे फूड्स कर रहा सेहत खराब, UNICEF ने दी चेतावनी

यूनिसेफ ने बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में हर 20 में से 1 बच्चा (5%) जिसकी उम्र 5 साल से कम है और हर 5 में से 1 बच्चा या बड़ा (20%) जिसकी उम्र 5 से 19 साल है, ओवरवेट से जूझ रहा है. यूनिसेफ की 2025 की ये रिपोर्ट 190 से ज़्यादा देशों के आंकड़ों पर बेस्ड है.

---- समाप्त ----
