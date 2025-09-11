एशिया कप में पाकिस्तानी टीम की बढ़ी टेंशन, चोटिल हुए कप्तान सलमान आगा, ओमान के खिलाफ खेलना तय नहीं

एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी टीम अपने अभियान की शुरुआत 12 सितंबर (शुक्रवार) को ओमान के खिलाफ मुकाबले से करेगी. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है. पाकिस्तानी टीम की कोशिश इस मैच को जीतकर विजयी शुरुआत करने पर होगी. वहीं ओमान की टीम भी उलटफेर की कोशिश करेगी.

एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी टीम को अपने पहले मैच से पहले ही झटका लगता दिख रहा है. टीम के कप्तान सलमान अली आगा पूरी तरह से फिट नहीं बताए जा रहे हैं. सलमान बुधवार को दुबई के आईसीसी अकादमी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम के प्रैक्टिस सत्र का बड़ा हिस्सा मिस कर गए. सलमान की गर्दन में हल्का खिंचाव (spasm) हुआ, जिसकी वजह से उन्हें बैंडेज लगाए देखा गया.

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान अली आगा टीम के साथ पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने वॉर्म-अप और हल्की फुटबॉल ड्रिल्स में हिस्सा नहीं लिया. दूसरी ओर, बाकी के पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरे प्रैक्टिस सत्र में शामिल हुए. उनकी सीमित गतिविधियों ने टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं.

PCB ने सलमान को लेकर क्या अपडेट दिया?

पाकिस्तानी टीम को 14 सितंबर को भारत के खिलाफ भी मुकाबला खेलना है, ऐसे में सलमान अली आगा की फिटनेस ने टीम की टेंशन काफी बढ़ा दी हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने हालांकि स्थिति को सामान्य बताया. पीसीबी की ओर से बताया गया है कि सलमान की चोट मामूली है. पीसीबी और टीम मैनेजमेंट को पूरा विश्वास है कि सलमान प्रैक्टिस पर लौटेंगे और कप्तानी संभालेंगे.

पाकिस्तानी टीम कोच माइक हेसन के अंडर एशिया कप में उतरी है. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे सीनियर खिलाड़ी टी20 सेटअप का हिस्सा नहीं हैं. अब सलमान आगा टीम की कमान संभाल रहे हैं और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा. पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में ओमान के अलावा भारत और यूएई से भिड़ना है.

एशिया कप की शुरुआत से पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 'हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और टीम के रूप में चीजें बेहतर हो रही हैं. हर कोई इस टूर्नामेंट को लेकर उत्साहित है.'

जब सलमान अली आगा से पूछा गया कि क्या भारतीय टीम एशिया कप जीतने की फेवरेट है, तो उन्होंने कहा था, 'टी20 में कोई भी टीम फेवरेट नहीं होती, सिर्फ 1-2 ओवर पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं.'

पाकिस्तानी टीम ने हाल ही में त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रनों से हराया था. इस ट्राई सीरीज में यूएई ने भी हिस्सा लिया था और इसके सभी मुकाबले शाजाह में खेले गए थे.

