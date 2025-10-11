scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर कहा कि वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने इसे उनके सम्मान में स्वीकार किया और फोन पर बताया कि वो इसे उन्हें ही हकदार मानती हैं. ED ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और कार्यकारी निदेशक अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया है.

ट्रंप लंबे वक्त से यह कहते रहे थे कि वह नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं. (File Photo: ITG)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर कहा कि वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने इसे उनके सम्मान में स्वीकार किया और फोन पर बताया कि वो इसे उन्हें ही हकदार मानती हैं. ED ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और कार्यकारी निदेशक अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया है. महाराष्ट्र सरकार ने ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर और ई-रिक्शा के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी शटडाउन के बीच देशभर में हजारों सरकारी कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक पेज को अचानक ब्लॉक कर दिया गया है. इस फेसबुक पेज पर करीब 80 लाख फॉलोअर्स जुड़े थे. पढ़िए शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

'मैं हूं असली हकदार, मारिया ने भी माना', नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर छलका डोनाल्ड ट्रंप का दर्द

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर कहा कि वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने इसे उनके सम्मान में स्वीकार किया और फोन पर बताया कि वो इसे उन्हें ही हकदार मानती हैं. ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा, "हालांकि, मैंने तब यह नहीं कहा कि 'इसे मुझे दे दो.'" ट्रंप ने कहा कि मैं खुश हूं मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है.

ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनावी में अपने हेल्थ को चुनावी मुद्दा बनाया था. (Photo: AP)
अभी तो मैं जवान हूं... बूढ़े होते जा रहे ट्रंप लेकिन अंदर से हैं यंग, उम्र पर डॉक्टर का बड़ा खुलासा 
nato Expenditure Conflict
US टॉप 10: 'स्पेन को NATO से करो बाहर', ट्रंप ने की मांग 
America job
अमेरिका में सरकारी खजाना हुआ खाली, व्हाइट हाउस ने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला 
नोबेल प्राइज विजेता मारिया मचाडो ने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप का नाम लिया (Photo: Reuters/AP)
'मैं हूं असली हकदार, मारिया ने भी माना', नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द 
पीट हेगसेथ ने अपने कतरी समकक्ष सऊद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी से की बात.
अमेरिका देगा कतर को बड़ा सैन्य सहयोग! इडाहो में बनेगा कतरी वायु सेना का ट्रेनिंग सेंटर 

अनिल अंबानी ग्रुप के CFO अशोक पाल गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का एक्शन

ED ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और कार्यकारी निदेशक अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया है. ये गिरफ्तारी फर्जी बैंक गारंटी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत की गई है. अनिल अंबानी के बिजनेस एम्पायर के लिए एक और झटका साबित हो सकता है, जो पहले से ही कई वित्तीय और कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है.

महाराष्ट्र में ओला, ऊबर, ई-रिक्शा के लिए नए नियम, सर्ज प्राइसिंग और सिक्योरिटी पर फोकस

महाराष्ट्र सरकार ने ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर और ई-रिक्शा के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं. इन नियमों में सर्ज प्राइसिंग को सीमित करने, किराये को कम करने पर रोक लगाने और ड्राइवरों के काम के घंटे सीमित करने जैसे प्रावधान शामिल हैं. राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर तक इन ड्राफ्ट नियमों पर हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं.

अमेरिका में सरकारी खजाना हुआ खाली, व्हाइट हाउस ने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी शटडाउन के बीच देशभर में हजारों सरकारी कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है. व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि देशभर में विभिन्न विभागों में हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा रहा है. ट्रंप ने इस फैसले के लिए डेमोक्रेट्स को ज़िम्मेदार ठहराया और इसे "डेमोक्रेट-ओरिएंटेड" करार दिया.

सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को बड़ा झटका, 80 लाख फॉलोअर्स वाला फेसबुक पेज हुआ ब्लॉक

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक पेज को अचानक ब्लॉक कर दिया गया है. इस फेसबुक पेज पर करीब 80 लाख फॉलोअर्स जुड़े थे, जिससे पार्टी के लिए ऑनलाइन संवाद और समर्थकों तक पहुंच का प्रमुख माध्यम माना जाता था.  फेसबुक की ओर से पेज ब्लॉक करने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है.

