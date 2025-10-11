अमेरिका में सरकारी खजाना हुआ खाली, व्हाइट हाउस ने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

अमेरिका में चल रहे सरकारी शटडाउन के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को संघीय कर्मचारियों की बड़ी संख्या में छंटनी की घोषणा की. व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि देशभर में विभिन्न विभागों में हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा रहा है. ट्रंप ने इस फैसले के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया और इसे "डेमोक्रेट-ओरिएंटेड" करार दिया.

ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में कहा, "उन्होंने (डेमोक्रेट्स) ही यह सब शुरू किया है." राष्ट्रपति के मुताबिक, डेमोक्रेट्स के रवैये की वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कुल कितने कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है, लेकिन विभिन्न विभागों के प्रवक्ताओं ने बताया कि छंटनी की प्रक्रिया ट्रेज़री डिपार्टमेंट, यूएस हेल्थ एजेंसी, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (IRS), डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वाणिज्य विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के साइबरसिक्योरिटी डिवीजन में जारी है.

ट्रंप प्रशासन ने पहले ही इस साल करीब तीन लाख संघीय सिविल कर्मचारियों की संख्या घटाने का अभियान शुरू किया था. इस कदम को सरकार के "डाउनसाइजिंग कैंपेन" का हिस्सा बताया गया था, जिसे अब शटडाउन के दौरान तेजी से लागू किया जा रहा है.

बीमा लेने वाले ढाई करोड़ अमेरिकी पर पड़ेगा असर

रिपब्लिकन पार्टी के पास कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत है, लेकिन सरकार के संचालन के लिए फंडिंग से जुड़ा कोई भी बिल पास करने के लिए सीनेट में डेमोक्रेट्स के वोट जरूरी हैं. डेमोक्रेट्स ने फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडी के विस्तार की मांग पर अड़कर बातचीत रोक रखी है.

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अगर यह सब्सिडी नहीं बढ़ाई गई तो अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत बीमा लेने वाले करीब 2.4 करोड़ अमेरिकियों पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा और उनकी हेल्थ कॉस्ट में भारी बढ़ोतरी होगी.

डेमोक्रेट्स के समर्थन वाले विभागों में की जाएगी कटौती

शटडाउन के दसवें दिन तक ट्रंप बार-बार चेतावनी दे चुके हैं कि अगर डेमोक्रेट्स अपनी मांगों पर अड़े रहे तो सरकार में और व्यापक स्तर पर छंटनी की जा सकती है. उन्होंने संकेत दिया कि प्रशासन का फोकस उन विभागों पर रहेगा जिनका समर्थन मुख्य रूप से डेमोक्रेट्स करते हैं.

