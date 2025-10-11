scorecardresearch
 

अनिल अंबानी ग्रुप के CFO अशोक पाल गिरफ्तार, फर्जी बैंक गारंटी केस में ED का एक्शन

ED ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के CFO और कार्यकारी निदेशक अशोक कुमार पाल को फर्जी बैंक गारंटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग आरोप में गिरफ्तार किया है. अशोक पाल पर रिलायंस पावर के वित्तीय धोखाधड़ी की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का आरोप है.

फर्जी बैंक गारंटी मामले में ED ने अशोक पाल को किया गिरफ्तार (File Photo: ITG)
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और कार्यकारी निदेशक अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी फर्जी बैंक गारंटी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत की गई है. 

अशोक पाल की गिरफ्तारी अनिल अंबानी के बिजनेस एम्पायर के लिए एक और झटका साबित हो सकता है, जो पहले से ही कई वित्तीय और कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है.

अशोक कुमार पाल की गिरफ्तारी 68.2 करोड़ रुपए के फर्जी बैंक गारंटी के मामले में हुई है. सूत्रों के अनुसार, अशोक को गुरुवार रात को दिल्ली के उनके दफ्तर से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है. 

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला फर्जी बैंक गारंटी बनाने और इस्तेमाल करने को लेकर है. एक ओडिशा की कंपनी 'बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड' 8 फीसदी कमीशन लेकर फर्जी बैंक गारंटी बना रही थी. यह कंपनी सिर्फ कागजों में मौजूद है और इसका कोई असली काम-धंधा नहीं है.

Ashok Kumar Pal
अशोक कुमार पाल (Photo: Linkedin/@CA Ashok Kumar Pal)

कैसे हुआ धोखाधड़ी?

इस घोटाले में लोगों ने बहुत चालाकी दिखाई. उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के नकली ईमेल पते बनाए. असली SBI का ईमेल 'sbi.co.in' है, लेकिन इन्होंने 's-bi.co.in' जैसा मिलता-जुलता पता बनाया. इससे लगता था जैसे यह SBI से आया हुआ असली ईमेल है.

रिलायंस की कंपनियों की तरफ से 68.2 करोड़ रुपए की फर्जी गारंटी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) को दी गई थी.

अशोक पाल की गिरफ्तारी

अशोक पाल को ED के दिल्ली दफ्तर में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है. ED यह जांच रहा है कि क्या वह इस फर्जी गारंटी के बारे में जानता था या इसे भेजने में उसकी भूमिका थी.

