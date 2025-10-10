scorecardresearch
 

सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को बड़ा झटका, 80 लाख फॉलोअर्स वाला फेसबुक पेज हुआ ब्लॉक

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक पेज अचानक ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें करीब 80 लाख फॉलोअर्स थे. सपा सांसद राजीव राय ने इसे लोकतंत्र पर चोट और समाजवादी आवाज दबाने की कोशिश बताया है. फेसबुक द्वारा पेज ब्लॉक करने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. समाजवादी पार्टी ने पेज को बहाल कराने की मांग की है.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव.(File Photo: ITG)
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक पेज को अचानक ब्लॉक कर दिया गया है. इस फेसबुक पेज पर करीब 80 लाख फॉलोअर्स जुड़े थे, जिससे पार्टी के लिए ऑनलाइन संवाद और समर्थकों तक पहुंच का प्रमुख माध्यम माना जाता था. फेसबुक की ओर से पेज ब्लॉक करने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है. समाजवादी पार्टी ने इस कदम को आलोचनात्मक बताया है और फेसबुक से पेज को बहाल कराने की मांग की है. 

दरअसल, सपा सांसद राजीव राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट कर लिखा कि FACEBOOK द्वारा देश पार्लियामेंट में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री @yadavakhilesh जी का अकाउंट ब्लॉक करना ना सिर्फ़ निंदनीय हैं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी चोट है. अगर ये देश की सत्ता पक्ष के इसारे पर हुआ है तो ये कायरता की निशानी हैं. समाजवादियों की आवाज दबाने की कोशिश करना भूल हैं.

 

