Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

'अफगानिस्तान से कोई आतंकी भारत नहीं आएगा', अफगानी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद बोले मौलाना अरशद मदनी

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं. मुत्तकी से आज जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुलाकात की. इसके बाद अरशद मदनी ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते सिर्फ धार्मिक या शैक्षणिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक हैं. उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि हमारा रिश्ता सिर्फ मदरसों या तालीम तक सीमित नहीं है. अफगानिस्तान ने भारत की आज़ादी में योगदान दिया था. हमारे बुजुर्गों ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अफगान की भूमि को चुना था.

'पहले RJD की सरकार तो बन जाए', भाई तेजस्वी के सरकारी नौकरी के वादे पर तेज प्रताप का तंज

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के चुनावी वादे पर सवाल उठाया है. तेजस्वी ने हाल ही में कहा था कि अगर RJD की सरकार बनी, तो हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. इस पर तेज प्रताप ने कहा कि पहले आरजेडी की सरकार तो बन जाए.

पश्चिम बंगाल में मेडिकल की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार, पीड़िता को अकेले छोड़कर भागी सहेली

पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है. शुक्रवार रात कॉलेज परिसर के बाहर आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया. उसे जंगल में ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

'राहुल का जो हश्र हुआ वही तेजस्वी का होगा', राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने पर बोले प्रशांत किशोर

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा संकेत दिया. उन्होंने कहा कि वे राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. यह वही सीट है जो लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और लालू यादव परिवार का गढ़ मानी जाती है. किशोर ने कहा, 'मैं राघोपुर जा रहा हूं. वहां के लोगों से मिलकर उनकी राय लूंगा. कल हमारी पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में राघोपुर और अन्य सीटों पर फैसला लिया जाएगा.'

अलीगढ़: अपने से छोटे उम्र के लड़के को घर बुलाकर संबंध बनाती थी, फिर करा दी हत्या... पूर्व महामंडलेश्वर अन्नापूर्णा भारती गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रही पूर्व महामंडलेश्वर अन्नापूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय को गिरफ्तार कर लिया. कभी धर्म और साधना की बातें करने वाली यह महिला अब खुद एक प्रेम, जुनून और हत्या की कहानी में मुख्य आरोपी बन चुकी है.

