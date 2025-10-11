'राहुल का जो हश्र हुआ वही तेजस्वी का होगा', राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने पर बोले प्रशांत किशोर

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा संकेत दिया. उन्होंने कहा कि वे राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. यह वही सीट है जो लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और लालू यादव परिवार का गढ़ मानी जाती है. किशोर ने कहा, 'मैं राघोपुर जा रहा हूं. वहां के लोगों से मिलकर उनकी राय लूंगा. कल हमारी पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में राघोपुर और अन्य सीटों पर फैसला लिया जाएगा.'



तेजस्वी को राहुल गांधी की याद दिलाई

प्रशांत किशोर ने अपने बयान में तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी को दो सीटों से चुनाव लड़ना पड़ेगा. उन्होंने कहा, 'तेजस्वी यादव का वही हश्र होगा जो राहुल गांधी को अमेठी में हुआ था.' किशोर का इशारा 2019 के लोकसभा चुनाव की ओर था, जब राहुल गांधी को अमेठी में भाजपा की स्मृति ईरानी ने हराया था.



लालू परिवार की पारंपरिक सीट रहा है राघोपुर

राघोपुर सीट बिहार की राजनीति में बेहद अहम मानी जाती है. लालू प्रसाद यादव ने यहां से दो बार जीत दर्ज की थी, जबकि उनकी पत्नी राबड़ी देवी तीन बार इस सीट से विधायक रहीं. दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए राघोपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उनके बेटे तेजस्वी यादव भी 2015 और 2020 दोनों चुनावों में यहां से विजेता रहे हैं और उपमुख्यमंत्री तथा विपक्ष के नेता का पद संभाल चुके हैं.



जन सुराज पार्टी ने जारी की 51 उम्मीदवारों की सूची

इसी बीच जन सुराज पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची भी जारी कर दी है. इस सूची में 51 नाम शामिल हैं जिनमें कई चर्चित चेहरे हैं. पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों से उम्मीदवार उतारे हैं. 11 पिछड़े वर्ग से, 17 अतिपिछड़े वर्ग से, 9 अल्पसंख्यक समुदाय से और बाकी सामान्य वर्ग से हैं.



किन्हें मिला टिकट?

जनसुराज के उम्मीदवारों में भोजपुरी गायक रितेश पांडेय, पूर्व आईपीएस आर.के. मिश्रा, पूर्व कुलपति के.सी. सिन्हा, डॉ. अमित कुमार दास, शशि शेखर सिन्हा और लाल बाबू प्रसाद जैसे नाम शामिल हैं. वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर भी पार्टी की सूची में हैं. इसके अलावा तीसरे जेंडर समुदाय से प्रीति किन्नर को भी टिकट दिया गया है.



बिहार चुनाव की तारीखें हो चुकी हैं घोषित

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. राघोपुर सीट पर प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के संभावित मुकाबले से बिहार की राजनीति में नया रोमांच पैदा हो गया है.

