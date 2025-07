Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 जुलाई 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 जुलाई 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 1 जुलाई, 2025 की खबरें और समाचार: आज से दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा. वहीं, संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि अब दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा.

Delhi Government New Rule: No Fuel For Old Vehicles Policy