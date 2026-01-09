Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 09 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

अमेरिका की 500% टैरिफ की धमकी पर भारत ने दो टूक कहा कि ऊर्जा से जुड़े फैसले बाज़ार स्थितियों और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर होते हैं. खेल जगत में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भीतर घमासान मचा है, जहां तमीम इकबाल को ‘इंडियन एजेंट’ बताने पर विवाद बढ़ गया. पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ED कार्रवाई के खिलाफ मेगा मार्च निकालते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया. पढ़ें आज शाम की पांच बड़ी खबरें-

'सस्ता तेल खरीदने पर हमारा फोकस...', 500% टैरिफ की बात करने वाले US को भारत ने सुना दिया

अमेरिका की ओर से भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की चर्चाओं के बीच भारत के विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब आया है. भारत ने कहा है कि हमने यह साफ कर दिया है कि हमारे एनर्जी से जुड़े फैसले मार्केट की स्थितियों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं और 1.4 अरब भारतीयों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी पक्का करते हैं. भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में टैरिफ से जुड़ी चर्चाओं का जवाब दिया.

भारत-विरोधी सियासत या क्रिकेट? तमीम इकबाल को ‘इंडियन एजेंट’ बताकर BCB ने किया तमाशा

बांग्लादेश क्रिकेट में इन दिनों बल्ले-बॉल से ज्यादा बयानबाजी और विवाद सुर्खियां बटोर रहे हैं. IPL में मुस्ताफिजुर रहमान के हटाए जाने से शुरू हुआ मामला अब T20 वर्ल्ड कप में भारत यात्रा के बहिष्कार, ICC को चिट्ठियों, और तमीम इकबाल को ‘इंडियन एजेंट’ बताए जाने तक पहुंच गया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ( BCB) के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने हैं और क्रिकेट बिरादरी दो हिस्सों में बंट गई है.

'कल का दिन मेरे लिए पुनर्जन्म जैसा था...', ED के खिलाफ मार्च के बाद बोलीं CM ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ एक मेगा मार्च निकाला. इस दौरान उन्होंने कहा, 'कल का दिन मेरे लिए पुनर्जन्म जैसा था.' पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी I-PAC के दफ्तर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के घर पर गुरुवार को ईडी की छापेमारी के विरोध में ममता बनर्जी के नेतृत्व में हजारों लोग कोलकाता की सड़कों पर उतरे और विरोध मार्च में शामिल हुए.

विधानसभा में भावुक हुईं CM रेखा गुप्ता, कहा- मीम बनाकर मेरा मजाक उड़ाती है AAP

दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को भाषण देते वक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भावुक हो गईं. उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि पार्टी की ओर से उन पर बनाए जा रहे मीम उन्हें आहत कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि उनसे गलती से जो शब्द निकल जाते हैं, आम आदमी पार्टी उनका मजाक उड़ाती है और इसे सोशल मीडिया पर मीम बनाकर फैलाया जाता है.

सबरीमला मंदिर सोना चोरी विवाद क्या है, जानें- इस गोल्ड का विजय माल्या से क्या कनेक्शन

केरल का प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ सबरीमला एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं. इस बार विवाद मंदिर में स्थापित मूर्तियों से सोना चोरी का है. ये चोरी साल 2019 में सामने आई थी. आरोप है कि मूर्तियों पर चढ़ाई गई सोने की परत उतारकर चुरा ली गई है. मंदिरों में देव प्रतिमाओं पर सोना-चांदी मढ़वाना आम बात है. यह श्रद्धालुओं का दान का ही एक तरीका है. लेकिन सबरीमाला मंदिर में हुई इस चोरी ने श्रद्धालुओं की भावना को चोट पहुंचाई है और मामला लंबे समय से सुर्खियों में है. ताजा अपडेट ये है कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने शुक्रवार को मंदिर के मुख्य पुजारी (तंत्री) कंदरारू राजीवरु को गिरफ्तार कर लिया है.

