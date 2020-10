दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट में महिला ने बच्चे को दिया जन्म

दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया. इंडिगो ने बयान जारी कर कहा कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और फ्लाइट को बुधवार शाम 7:40 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरा गया.

बयान में आगे कहा गया कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि दिल्ली से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E 122 में एक प्रीमैच्योर बच्चे का जन्म हुआ.

A baby boy was delivered prematurely on a flight from Delhi to Bangalore, today: IndiGo Airlines pic.twitter.com/lz4aTuXIO7