महाराष्ट्र: ट्रेन की चपेट में आने से शंटिंग ड्यूटी पर तैनात मोटरमैन की मौत

महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार स्टेशन पर पश्चिम रेलवे के एक मोटरमैन की लंबी दूरी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. अधिकारी के अनुसार, मोटरमैन दिलीप कुमार साहू शनिवार शाम विरार यार्ड में शंटिंग ड्यूटी पर तैनात थे. यह स्थान मुंबई से करीब 60 किलोमीटर दूर है. शंटिंग कार्य के तहत वह एक लोकल रेक को विरार के प्लेटफॉर्म नंबर 4A पर ला रहे थे.

और पढ़ें

अमृतसर एक्सप्रेस ने मारी टक्कर

शंटिंग गतिविधि के दौरान ट्रैक पार करते समय शाम करीब 8 बजे साहू को 12903 डाउन अमृतसर एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी. ट्रेन के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर ने तुरंत इस घटना की जानकारी विरार स्टेशन मास्टर को दी, जिसके बाद जरूरी प्रक्रियाएं शुरू की गईं. दिलीप कुमार साहू का अंतिम संस्कार रविवार दोपहर को किया गया.

परिवार को सहायता और मुआवजा

पश्चिम रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि साहू के परिवार को अंतिम संस्कार सहायता, एक्स-ग्रेशिया राशि और अन्य सेटलमेंट लाभ दे दिए गए हैं. इसके अलावा, परिवार के एक पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी.

---- समाप्त ----