मुंबई: प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने मेकअप आर्टिस्ट पति को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, मौत से पहले दिया बयान वायरल

मुंबई में पत्नी ने प्रेमी और उसके भाई के साथ मिलकर मेकअप आर्टिस्ट पति की पिटाई कर हत्या कर दी. घायल पति ने मौत से पहले पुलिस को बयान में पत्नी की करतूत बताई. बेटी भी इस वारदात की चश्मदीद गवाह बनी. पुलिस ने पत्नी और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि प्रेमी चंद्रशेखर फरार है.

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को पीटा (Photo: Screengrab)
मुंबई के आरे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके भाई के साथ मिलकर पति की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी. मृतक 40 वर्षीय भरत अहिरे फिल्मसिटी में मेकअप आर्टिस्ट थे. पुलिस ने पत्नी राजश्री और प्रेमी के भाई रंगा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमी चंद्रशेखर फरार है.

भरत की पत्नी राजश्री का प्रेम प्रसंग करीब एक साल से चल रहा था. पति को जब इसका पता चला तो घर में झगड़े होने लगे. 12 जुलाई की रात झगड़े के बाद राजश्री ने प्रेमी को फोन कर बुलाया और कहा कि पति को इतना मारो कि वह मर जाए या सालभर बिस्तर पर पड़ा रहे. शौचालय के पास चंद्रशेखर और उसके भाई ने भरत की लात-घूंसों से पिटाई की. घटना की गवाह भरत की बेटी श्रेया ने यह पूरी बात पुलिस को बताई.

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की

घायल भरत को पत्नी ने तीन दिन तक बिना इलाज के घर में रखा और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो बच्चों को भी मार देगी. हालत बिगड़ने पर 16 जुलाई को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. कई ऑपरेशनों के बाद 5 अगस्त को उनकी मौत हो गई. अस्पताल में इलाज के दौरान भरत ने पुलिस को बयान दिया कि पत्नी और उसके प्रेमी ने यह हमला करवाया था.

पुलिस हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस ने हत्या और साजिश का मामला दर्ज कर राजश्री को विरार से गिरफ्तार किया. प्रेमी चंद्रशेखर की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
