अजित पवार के प्राइवेट चार्टर को कौन-सी कंपनी ऑपरेट कर रही थी? पहले भी इस एविएशन का हुआ था प्लेन क्रैश

महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर हुए भीषण विमान हादसे के बाद उस प्राइवेट चार्टर कंपनी पर सवाल उठने लगे हैं, जो अजित पवार के चार्टर विमान को ऑपरेट कर रही थी. इस हादसे में विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई है. किसी के भी जीवित बचने की सूचना नहीं है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक,यह विमान Learjet 45 था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK है. इस विमान को VSR एविएशन नाम की कंपनी ऑपरेट कर रही थी. हादसे की जानकारी समाचार एजेंसी PTI ने दी है.

कौन है VSR एविएशन?

VSR एविएशन एक प्राइवेट चार्टर और मेडिवैक सेवाएं देने वाली एविएशन कंपनी है. कंपनी खुद को बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए 'टाइम एफिशिएंसी बढ़ाने वाली' चार्टर सर्विस बताती है. VSR एविएशन की मौजूदगी नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और भोपाल में बताई जाती है. कंपनी का दावा है कि उसे 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, उसके पास 60 से अधिक पायलट हैं और 99 फीसदी संतुष्ट ग्राहक हैं.

2023 में भी इसी कंपनी का Learjet हादसे का शिकार हुआ था

बारामती हादसे के बाद VSR एविएशन का पिछला रिकॉर्ड भी चर्चा में है. 14 सितंबर 2023 को इसी कंपनी के स्वामित्व वाला Learjet 45XR (VT-DBL) मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया था.

उस वक्त यह विमान विशाखापट्टनम से मुंबई आ रहा था और उसमें छह यात्री सवार थे. विमान की कमान एक सीनियर पायलट और एक को-पायलट के पास थी. मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश और कम दृश्यता के बीच विमान को रनवे 27 पर उतरने की अनुमति दी गई थी.

लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से दाईं ओर भटक गया. ऑटोपायलट डिसकनेक्ट होने के कुछ सेकंड बाद कॉकपिट में स्टॉल वॉर्निंग और स्टिक शेकर अलर्ट शुरू हो गया. इसके बाद विमान टैक्सीवे के पास क्रैश लैंडिंग कर गया. हादसे में विमान दो हिस्सों में टूट गया और उसमें आग लग गई.हालांकि उस हादसे में सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया था. पायलट और यात्री मामूली चोटों के बाद डिस्चार्ज हो गए थे, जबकि को-पायलट को गंभीर चोटें आई थीं. इस हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इनवेस्ट‍िगेशन ब्यूरो (AAIB) ने जारी की थी.



बारामती हादसे के बाद बढ़ी जांच की मांग

अब बारामती में हुए ताजा हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एविएशन सेफ्टी मानकों का ठीक से पालन किया जा रहा था और क्या कंपनी के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखा गया था. फिलहाल हादसे की विस्तृत जांच शुरू होने की उम्मीद है.

