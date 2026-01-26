scorecardresearch
 
इनोवा में बैठे बदमाशों ने बीच सड़क पर ट्रैफिक हवलदार को पीटा... वर्दी फाड़ी और पेट-छाती पर किए ताबड़तोड़ वार

महाराष्ट्र के कल्याण में कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली एक गंभीर वारदात सामने आई है. ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जब नियम तोड़ने वाली कार को रोका, तो कार सवारों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया.

इनोवा सवार तीन युवकों ने पेट और छाती पर बरसाए मुक्के. (Photo:Representational)

महाराष्ट्र के कल्याण शहर में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिस हवलदार पर तीन हमलावरों ने बीच सड़क पर जानलेवा हमला किया. हमलावरों ने हवलदार की वर्दी फाड़ दी और बेरहमी से पिटाई की. 

यह घटना कल्याण पश्चिम के दुर्गाडी चौक पर घटी. घायल ट्रैफिक हवलदार का नाम विलास सुरेश भागीत (33) है. फिलहाल उनका इलाज कल्याण के फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए हैं.

पुलिस के अनुसार, हवलदार भागीत पिछले छह महीनों से शहर यातायात शाखा कल्याण में कार्यरत हैं. 24 जनवरी की रात करीब 10 बजे वे दुर्गाडी चौक पर पुलिस हवलदार पीपी गायकवाड़ और ट्रैफिक वार्डन प्रतीक पवार के साथ यातायात नियंत्रण का कार्य कर रहे थे.

इसी दौरान कोनगांव की ओर से भारी ट्रैफिक जाम लग गया था. तभी एक MH-05-CA-0400 नंबर की इनोवा कार गलत दिशा से तेजी से आती हुई दिखाई दी.

हवलदार भागीत ने कार को रोककर गलत दिशा में जाने से मना किया. इसी बात से नाराज होकर कार में सवार तीन युवकों ने हवलदार से गाली-गलौज शुरू कर दी और अचानक हमला कर दिया.

आरोप है कि एक हमलावर ने पीछे से पकड़ लिया, जबकि अन्य दो ने मुक्कों से छाती और पेट पर ताबड़तोड़ वार किए. इस दौरान हवलदार की वर्दी के बटन टूट गए और शर्ट फट गई. इस मामले में कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस महकमे में भारी आक्रोश है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हो सकते हैं, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर दबाव डाले जाने की चर्चा है.

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शंकर सिंह गौड़ ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

