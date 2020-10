मुंबई में बिजली सप्लाई बहाल करने का प्रयास जारी, रेलवे बोला- यात्रीगण कृपया सहयोग करें

मुंबई में सोमवार सुबह बिजली गुल हो गई. इसके चलते मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और अन्‍य इलाकों की बिजली चली गई. इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. BEST का कहना था कि टाटा पावर की इनकमिंग सप्‍लाई फेल होने की वजह से बिजली गुल हुई है.

उपनगरीय ट्रेन सेवा बाधित होने पर रेलवे ने बताया कि टाटा पावर कंपनी की ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई में बिजली की आपूर्ति 10.05 बजे बाधित हो गई. बोरीवली से विरार के बीच आवश्यक उपनगरीय ट्रेनों के संचालन के लिए वसई रोड पर उपलब्ध MSETCL से बिजली की आपूर्ति की जा रही है. वहीं बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने कहा कि आपूर्ति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

Trombay units once the MSETCL transmission lines are connected. inconvenience is regretted.