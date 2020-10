मायानगरी मुंबई की बत्ती गुल, लोकल ठप, जो जहां था वहीं फंस गया

मुंबई में ग्रिड फेल होने के कारण पावर कट हो गया है. शहर के बड़े हिस्से की बिजली गुल हो गई है. मुंबई में काफी लंबे वक्त के बाद इस तरह बिजली भागी है, जिसका असर अलग-अलग क्षेत्रों में पड़ रहा है. ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई की लोकल ट्रेन पर भी असर पड़ा है, कई जगह लोकल ट्रेन रुक गई हैं.

सेंट्रल रेलवे की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि ग्रिड फेलियर के कारण मुंबई लोकल ट्रेन नहीं चल रही है, जैसे ही कोई अपडेट होगा तो साझा किया जाएगा. हालांकि, दोपहर करीब 12 बजे सेंट्रल रेलवे के स्टेशन पर बिजली वापस लौटी और अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जानकारी दी जाने लगी.

Maharashtra: Passengers wait at Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus as local train services are disrupted due to power outage in Mumbai.



A commuter says, "We are clueless about how long we will have to wait here." https://t.co/7I7BCNVRFK pic.twitter.com/NnIonFQKOR