मुंबई में ग्रिड फेल, कोलाबा-बांद्रा-ठाणे समेत कई इलाकों में बत्ती गुल, लोकल ट्रेनें जहां-तहां रुकीं

मुंबई महानगरीय क्षेत्र में ग्रिड फेल हो गई है. मुंबई टाउनशिप में बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी बेस्ट (BEST) ने कहा कि बिजली की आपूर्ति करने वाले प्लांट से ग्रिड फेल हो गई है. मुंबई के पूर्वी, पश्चिमी, उपनगर और ठाणे के कुछ हिस्से में बिजली गुल हो गई है. इसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रिड फेल होने का असर लोकल पर भी पड़ा है.

ग्रिड फेल होने के करीब एक घंटे बाद नवी मुंबई समेत वेस्टर्न उपनगर के कुछ हिस्सों में बिजली आ गई है. बाकी इलाकों में बिजली आपूर्ति को फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है.

कब फेल हु्आ ग्रिड

पूरे मुंबई में 10 बजकर 15 मिनट पर बिजली गुल गई है. बताया जा रहा है कि कलवा स्थित टाटा पावर के सेंट्रल ग्रिड के फेल होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई है. मुंबई में बिजली की बहाली में एक घंटे का समय लग सकता है. ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई सिटी और उसके उपनगर में बिजली नहीं है. सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न लाइन पर ट्रेन सेवा बाधित है.

Maharashtra: Mumbai suburban train services disrupted due to power outage after grid failure; visuals from Chhatrapati Shivaji Terminus.



A commuter says, "We are stuck here since 10:00 am". pic.twitter.com/K2V1M7DxCY